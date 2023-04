Terra amara, la soap turca in onda su Canale 5, prosegue con numerosi colpi di scena e le anticipazioni promettono puntate emozionanti che vedranno protagonista Zuleyha, ancora una volta umiliata e allontanata dal suo figlioletto.

Da quando Mujgan arriverà alla tenuta, per la donna inizieranno seri problemi e l'apice si raggiungerà con un filmato che riprende Zuleyha e Yilmaz e che farà andare su tutte le furie Demir. La donna sarà aggredita e quando tornerà a casa le sarà impedito di entrare e vedere suo figlio.

Anticipazioni Terra amara: Mujgan manderà a Demir il filmato di Zuleyha e Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalle puntate andate in onda in Turchia raccontano che presto per Zuleyha arriveranno guai seri. Tutto inizierà con la gelosia di Mujgan, diventata la nuova vicina di casa degli Yaman, che seguirà suo marito e registrerà un filmato in cui appare in compagnia di Zuleyha,

In realtà i due non si incontreranno per amore, ma per chiarirsi sull'omicidio di Erucment, ma questo basterà ad accecare di gelosia la dottoressa che per vendicarsi farà in modo che il filmato arrivi a Demir. Quando il signor Yaman vedrà l'immagine di sua moglie con Yilmaz sarà fuori di sé e la porterà nel bosco armato di pistola, pronto a toglierle la vita.

Anticipazioni prossime puntate: Zuleyha sola e malata per strada

Le prossime puntate di Terra amara vedranno protagonista Zuleyha che sarà vittima della furia di suo marito che premerà il grilletto ma Demir non avrà il coraggio di ucciderla: la ferirà con il calcio della pistola e la lascerà da sola nel bosco. Quando Zuleyha riprenderà i sensi tornerà sanguinante alla tenuta, ma appena Demir la vedrà, la afferrerà e la spingerà via, impedendole di vedere i suoi figli.

L'uomo ordinerà a tutti i dipendenti di non permettere alla donna di entrare, per nessun motivo e non vorrà neanche ascoltare Hunkar che proverà a farlo ragionare: Demir preciserà che sua moglie per lui è morta. A quel punto, Zuleyha cercherà rifugio da Sermin, ma la donna verrà minacciata da suo cugino e la protagonista si ritroverà sola e disperata.

Hunkar sarà dalla parte di sua nuora con un gesto inaspettato

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalle puntate turche rivelano che Zuleyha sarà malata e senza riparo, tanto che perderà in sensi per strada e sarà soccorsa da alcuni dipendenti nel pantano. Demir non accetterà neanche questo e umiliandola davanti a tutti la caccerà via da Cukurova lontana dai suoi figli. In questo momento drammatico, Hunkar si schiererà dalla parte di sua nuora e le permetterà di rifugiarsi a casa di Saniye, ma non solo: all'insaputa di Demir le porterà anche Adnan e Leyla permettendole così di riabbracciare i suoi amati figli.