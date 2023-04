Prosegue la messa in onda della soap opera turca Terra Amara sulla rete ammiraglia Mediaset. Le anticipazioni delle prossime puntate, raccontano che un gesto di Hünkar Yaman (Vahide Perçin) nei confronti della nuora Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) scatenerà la furia del figlio Demir Yaman (Murat Ünalmış). Quest’ultimo darà inizio alla sua vendetta, non appena sua madre consentirà a sua moglie di vedere i figli Adnan e Leyla dietro le sbarre del carcere.

Le conseguenze saranno terribili, dato che Demir nasconderà i bambini in un luogo segreto non sicuro.

Ovviamente Zuleyha si dispererà, quando verrà a conoscenza dell’ennesima azione del marito.

Spoiler turchi, Terra amara: Zuleyha viene arrestata, Demir si riprende dopo essere stato operato

Nei nuovi episodi della telenovela in onda su Canale 5 tra qualche settimana, Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) farà entrare in crisi Demir e Zuleyha. In particolare Yaman perderà le staffe non appena riceverà un video in forma anonima dalla dottoressa, in cui Altun e Yilmaz (Uğur Güneş) saranno complici. Il ricco imprenditore minaccerà di uccidere la moglie, abbandonandola nel bosco con una ferita alla testa. La punizione di Demir nei confronti di Zuleyha sarà ancora più severa quando le vieterà di rimettere piede alla tenuta e di vedere i figli Adnan e Leyla non appena si rifarà viva.

A questo punto, stanca dei continui soprusi, Altun attenterà alla vita del marito ferendolo gravemente al petto con l’arma da fuoco sottratta a Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık): la protagonista principale finirà in carcere con l’accusa di omicidio, mentre Yaman verrà operato d’urgenza. Dopo circa un mese in ospedale, Demir sarà fuori pericolo di vita.

Yaman testimonia contro la moglie, Altun nella disperazione totale

Dopo essersi rifiutato di far scagionare Zuleyha su richiesta della madre, Yaman rilascerà una testimonianza compromettendo ancor di più la posizione della donna che ha sposato: Demir accuserà Altun di aver tentato di farlo fuori per essere felice al fianco dell’amante Akkaya.

A causa delle parole di Yaman, quindi, la donna rimarrà in prigione. Mentre Demir sarà intento a sbrigare un affare di lavoro, sua madre Hunkar approfitterà della situazione per portare i nipoti Adnan e Leyla in carcere dalla madre Zuleyha.

Dopo essersi scagliato contro la madre, Demir preleverà i bambini e sarà deciso a recarsi con gli stessi in un posto segreto. Mentre Yaman preparerà le valigie, Altun cadrà nuovamente nello sconforto totale a causa di una notizia che le comunicherà Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu): quest’ultima durante la visita alla fanciulla le farà sapere che i suoi bambini non si trovano più a Cukurova.