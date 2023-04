Nella soap Terra amara, presto, si scatenerà una dura disputa tra Demir e Zuleyha. Dopo essere finita in prigione per aver sparato a suo marito, la protagonista sarà sostenuta da Hunkar che le porterà i bambini in prigione all'insaputa di suo figlio e le regalerà dei piccoli momenti di felicità.

Quando Demir scoprirà che sua madre ha permesso a sua nuora di abbracciare i bambini, però, li prenderà e li porterà via senza rivelare a nessuno dove. Zuleyha sarà disperata e Hunkar si sentirà sempre più distante dalle scelte di suo figlio. Soltanto la piccola Uzum riuscirà ad intuire dove si trovano i bambini, ma Demir le chiederà di mantenere il segreto..

Anticipazioni Terra amara: Demir furioso con Hunkar

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che durante la sua prigionia, Zuleyha troverà un'inaspettata complicità con Hunkar che le permetterà persino di vedere i suoi figli di nascosto da Demir. Quando il signor Yaman lo scoprirà, tuttavia, andrà su tutte le furie e senza dare nessuna spiegazione prenderà Leyla e Adnan e li porterà via dalla villa, in un posto che non rivelerà neanche ad Hunkar. La signora Yaman farà sempre più fatica a comprendere le ragioni di suo figlio e farà di tutto per aiutare Zuleyha. Quest'ultima verrà a sapere da Sermin che Demir ha portato via i suoi figli dalla villa, ma quando chiamerà Hunkar, verrà rassicurata: "I bambini stanno giocando in giardino".

Anticipazioni prossime puntate: Adnan e Leyla vivranno lontani dalla nonna

Zuleyha sarà quindi divisa dai suoi figli. La donna disperata si rivolgerà a sua suocera chiedendole di non mentire perché sa che i bambini sono stati portati via. Hunkar prometterà a sua nuora tutto il suo sostegno, ma in quel momento Demir strapperà il telefono dalle mani di sua madre per umiliare ancora una volta sua moglie: "Non hai più figli", le dirà.

Successivamente, il signor Yaman discuterà con sua mamma Hunkar a causa della complicità nata tra lei e Zuleyha alle sue spalle. La matriarca sarà determinata a scoprire dove si trovano i suoi nipoti, ma presto a capire il nascondiglio di Demir sarà qualcun altro.

La piccola Uzum scoprirà il nascondiglio di Demir

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che presto la piccola Uzum - giocando a nascondino - si andrà a rimpiattare proprio nell'auto di Zuleyha.

Demir, ignaro di tutto, prenderà l'auto di sua moglie per andare a trovare i suoi bambini e scoprirà che nella macchina c'è la figlia adottiva di Saniye. L'uomo non si arrabbierà affatto con lei e la porterà a fare una passeggiata, mangeranno dello zucchero filato e parleranno molto. Uzum chiederà a Demir il perché è sempre così arrabbiato e lui le risponderà che chiederà scusa a sua madre. La bambina, inoltre, confesserà di aver visto la donna che si occupa di Adnan e Leyla, ma questo non scomporrà Demir. L'uomo si limiterà a chiedere alla bambina di non dirlo a nessuno: "Sarà il nostro piccolo segreto".