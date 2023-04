La verità su quanto accaduto tra Mujgan e Zuleyha verrà presto a galla: nelle puntate della terza stagione di Terra Amara, la pettegola Sermin avrà un ruolo fondamentale nel fare emergere che Altun non ha cercato di togliersi la vita come tutti credono, ma piuttosto è stata vittima delle macchinazioni della dottoressa. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, la nipote di Hunkar ascolterà una conversazione privata tra Zukeyha e Gulten in cui la domestica inviterà la sua amica a denunciare la dottoressa. A questo, punto Sermin dirà tutto a Demir, il quale dopo le opportune verifiche dovrà capacitarsi che la cugina ha detto la verità.

Behice mette in giro pettegolezzi su Zuleyha

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla scoperta del tentativo di Mujgan di eliminare la sua nemica una volta per tutte. Seguendo la storyline della seguitissima soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Gulten, intenta a svolgere delle commissioni su incarico di Hunkar, sentirà Behice mentre parlerà male di Zuleyha, affermando che la donna sia psicopatica visto che in più di un'occasione ha tentato di togliersi la vita. La domestica, infastidita, correrà a raccontare tutto alla sua fidata amica.

Gulten spingerà Zuleyha a denunciare Mujgan per il modo in cui l'ha ferita nel tentativo di ucciderla, ma Altun si rifiuterà poiché non vorrà concentrare su di sé l'attenzione proprio mentre è intenta a preparare la sua fuga verso la Germania con Yilmaz.

Ciò che le due donne non sapranno è che Sermin ha ascoltato di nascosto la loro conversazione. La pettegola senza pensare alle conseguenze correrà immediatamente da Demir e gli rivelerà che è stata Mujgan ad attentare alla vita della moglie.

Demir affronta Mujgan

Demir non crederà subito alle parole della cugina, che già più di una volta l'ha preso in giro.

Ma ben presto Yaman avvierà dei controlli per capire l'attendibilità del segreto che Sermin gli ha rivelato. Demir scoprirà che la pistola con sui la moglie si è ferita è intestata ad Yilmaz per cui a questo punto non potrà che dare credito al racconto di Sermin. Imbestialito, l'uomo si dirigerà alla volta di Mujgan.

Una volta a diretto contatto con la dottoressa, Demir le intimerà di dire la verità su quanto accaduto con Zuleyha affermando che niente e nessuno potrà impedirgli di mandarla dritta in carcere. Cosa farà adesso Mujgan? Confesserà la verità o ancora una volta cercherà di inventarsi delle storie per far passare Zuleyha come una pazza?