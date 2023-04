La puntata di Uomini e Donne del 26 aprile è iniziata con Tina Cipollari e la furiosa lite che ha avuto con i signor Elio in studio. Tra i due sono volate parole grosse, tant'è che l'opinionista è stata "bippata" più volte per i termini coloriti con i quali ha apostrofato il cavaliere del Trono Over. Quando Maria ha cercato di calmare Cipollari, ha ottenuto l'effetto contrario: la vamp ha perso le staffe e ha chiesto alla padrona di casa di smetterla di difendere i "malfattori".

Aggiornamenti sull'appuntamento odierno con U&D

Dopo alcuni giorni di pausa, il 26 aprile U&D è tornato con una puntata all'insegna delle liti: i primi minuti dell'appuntamento che è andato in onda oggi pomeriggio, sono stati dedicati ad Elio e ai tentativi che ha fatto di riallacciare un rapporto sia con Gemma che con Paola.

Tina è subito intervenuta nel discorso dando dell'"ambiguo" al cavaliere, ma è quando si è sentita apostrofare col termine "bella" che ha perso le staffe e ha iniziato ad inveire contro di lui.

L'opinionista del dating-show ha subito urlato contro il protagonista del Trono Over che non doveva prendersi delle confidenze con lei, dopodiché gli ha rivolto una serie di parolacce che la regia ha prontamente censurato.

Elio ha risposto a tono a Cipollari, tanto che ad un certo punto ha detto che non doveva permettersi ad insultarlo perché lui è una persona rispettabile.

Il rimprovero alla padrona di casa di U&D

"Tina guarda che bella non è un'offesa", ha commentato la presentatrice di U&D per cercare di far calmare l'opinionista che in quel momento era fuori di sé.

"Maria basta proteggere i malfattori", ha sbottato la vamp della trasmissione tra gli applausi del pubblico presente in studio.

In preda all'ira, dunque, Cipollari se l'è presa anche con De Filippi perché ha interpretato le sue parole come una difesa ad Elio.

Dopo che i due hanno litigato per qualche altro minuto, la padrona di casa del dating-show ha preso di nuovo la parola e ha invitato il cavaliere a non agitarsi troppo per motivi di salute.

Tina ha raggiunto il backstage dopo aver rivolto altre parolacce al protagonista del Trono Over, rincarando la dose proprio dopo che lui le ha detto che avrebbe pagato care le offese che gli ha fatto davanti alle telecamere di Canale 5.

Rumor sul futuro di U&D

Quella che è andata in onda il 26 aprile è la prima parte dell'ultima registrazione di U&D che Maria De Filippi ha condotto finora.

Tra domani e dopodomani il pubblico a casa sarà aggiornato su tante altre cose che sono accadute in studio lo scorso weekend, come lo scontro furioso che Armando ha avuto con Aurora. Il cavaliere ha perso le staffe nello scoprire che la dama ha chiesto alla sua ex Lucrezia se si sentono e si vedono ancora: l'obiettivo di Tropea era quello di scoprire qualcosa di scomodo sul "rivale", ma non ci è riuscita perché non è emerso nulla di compromettente sulla sua vita lontano dagli Elios.

In questa discussione si è intromesso anche Riccardo, col quale Incarnato è arrivato al punto di mettersi le mani addosso. Questa rissa, però, quasi sicuramente non sarà mostrata ai telespettatori: da quando sono trapelate le anticipazioni della puntata con la quale il dating-show è tornato in onda dopo il "ponte" del 25 aprile, i fan si sono detti certi del fatto che il "corpo a corpo" tra i due cavalieri sarebbe stato censurato e quindi tagliato in fase di montaggio.

Solitamente la redazione preferisce cancellare dalle puntate i momenti di forte tensione, anche se oggi la furiosa lite tra Tina ed Elio è stata trasmessa per intero "bippando" le parolacce che l'opinionista ha detto durante il diverbio.