Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia si concentrano su ciò che accadrà all'inizio della terza stagione della soap. Saranno attimi di alta tensione quelli che delineeranno le vicende che vedranno protagoniste indiscusse le due rivali Zuleyha e Mujgan. La dottoressa, completamente plagiata dalla perfida Behice, scoprirà che Altun è ancora viva. Mujgan penserà bene che per evitare di essere accusata di omicidio l'unico modo è quello di far passare Zuleyha per pazza, ma quest'ultima, decisa a non subire più, passerà all'attacco e minaccerà la sua nemica affermando che la guerra è appena agli inizi.

Mujgan ferisce gravemente Zuleyha

Proseguono le anticipazioni dei Terra amara, concentrandosi su Zuleyha e Mujgan. Seguendo la storyline della seguitissima soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Behice proverà ad uccidere Zuleyha approfittando di un ricovero della donna dovuto ad un avvelenamento provocato da una pentola di rame mentre si troverà in carcere per aver sparato a Demir. Altun si risveglierà appena in tempo per impedire che avvenga il peggio, ma nessuno crederà al suo racconto.

Quando Zuleyha uscirà dal carcere, Behice temendo di poter essere accusata di tentato omicidio, falsificherà una lettera fingendo che Altun abbia scritto a Yilmaz confessandogli che Adnan è suo figlio.

La lettera capiterà di proposito tra le amni di Mujgan che a questo punto perderà la testa e dando appuntamento con l'inganno a Zuleyha nel bosco la spingerà ad impiccarsi minacciandola con una pistola. Zuleyha si rifiuterà di eseguire l'ordine e di conseguenza tra le due donne si verrà allo scontro fisico durante il quale partirà un colpo di pistola che prenderà la Altun nel petto vicino al cuore.

La dottoressa fuggirà con la macchina della zia pensando di averla uccisa.

Altun minaccia la sua 'rivale'

In realtà, con un delicato intervento riuscirà a salvarsi e sa da un lato Demir si pentirà di aver impedito alla moglie di vedere i suoi figli e non si opporrà quando Hunkar li porterà in ospedale, dall'altro Mujgan avrà paura delle possibili conseguenze.

Nel frattempo, Zuleyha deciderà di non raccontare a nessuno del modo in cui si è ferita, preferendo mantenere il segreto.

Intanto, seguendo i perfidi consigli di Behice, la dottoressa si introdurrà nella stanza d'ospedale in cui è ricoverata la rivale e cercherà di farla passare per pazza, ma stavolta Zuleyha si mostrerà agguerrita. Altun minaccerà Mujgan affermando che lo scontro non è che all'inizio e che presto si vendicherà di lei. Cosa vorrà fare Zuleyha? Per seguirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara, che rivelano già che Zuleyha colpirà Mujgan proprio nel suo punto debole.