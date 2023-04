Nelle puntate di Terra Amara che verranno trasmesse nei prossimi mesi su Canale 5 l'ira di Demir si abbatterà sulla moglie, già in carcere per avergli sparato.

Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, quando Yaman si risveglierà dal coma, la madre Hunkar consiglierà di testimoniare in favore di Zuleyha per zittire tutte le malelingue del paese, ma Demir non vorrà sentire ragioni.

Il giorno del processo l'uomo si presenterà a sorpresa in tribunale ma dichiarerà che volutamente la moglie gli ha sparato per eliminarlo. Ciò aggraverà la situazione di Altun, poiché i tentativi di Julide di far passare il suo atto per legittima difesa saranno smontati dal giudice.

Zuleyha spara a Demir

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sul rancore che Demir continuerà a provare per Zuleyha. Seguendo la storyline dell'amatissima soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui, Demir furioso per aver visto l'abbraccio tra Yilmaz e la moglie in un video inviatogli da Mujgan, caccerà Zuleyha dalla villa impedendole di vedere i suoi figli. Dopo aver cercato di lottare, Altun si ritroverà sola e tenterà di uccidersi con un gesto eclatante, ossia dandosi fuoco nella piazza del paese. Verrà salvata da Fekeli che la accoglierà in casa sua.

L'arrivo di Zuleyha indispettirà Behice che avvertirà Mujgan. La dottoressa fuori controllo correrà a casa del padrino di Yilmaz e qui le due donne avranno una nuova discussione al termine della quale, Zuleyha scapperà via portandosi via la pistola di Fekeli.

Giunta in casa Yaman, esasperata per tutto il male subito la donna sparerà a Demir che verrà sottoposto d'urgenza ad un intervento per poter restare in vita.

Zuleyha verrà arrestata ma in carcere troverà l'appoggio di Julice, la quale resterà colpita da tutto il male che Demir le ha provocato. Il Pubblico Ministero cercherà di far passare il suo gesto come legittima difesa, ma il giudice la farà restare dietro le sbarre, dove dovrà avere a che fare anche con la cattiveria della altre detenute.

A sorpresa anche Hunkar si schiererà dalla parte della nuora, permettendole pure di vedere i suoi figli.

L'ira di Demir nei confronti della moglie

Dopo un lungo periodo di coma, Demir si riprenderà e al suo capezzale troverà al madre che lo inviterà a testimoniare in favore della moglie per non alimentare il gossip che circola in paese e per salvaguardare i suoi figli.

Nonostante ciò, Demir sembrerà intenzionato a non perdonare così, giunto nell'aula del tribunale durante il processo, affermerà che la moglie ha agito per poterlo eliminare e vivere finalmente con Yilmaz. Il giudice quindi non potrà fare altro che convalidare l'arresto di Altun.

Di fronte a tali illazioni, Yilmaz presente in aula aggredirà Demir ed entrambi gli uomini verranno condannati a passare una notte in carcere, mentre la povera Zuleyha sarà più disperata che mai al pensiero di dover restare in cella lontana dai suoi figli.