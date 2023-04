Come procede tra Lavinia e Alessio dopo la scelta finale a Uomini e donne? Questo pomeriggio, nel corso del tradizionale appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, c'è stato spazio per la messa in onda della fatidica scelta della tronista romana.

Dopo sette mesi di permanenza in trasmissione, ha deciso di coronare il suo sogno d'amore e lo ha fatto chiudendo il suo percorso con Alessio Corvino.

Una scelta in parte annunciata anche se, dopo la messa in onda della puntata, i dubbi dei fan non si sono fatti attendere.

Lavinia sceglie Alessio Corvino a Uomini e donne

Nel dettaglio, questo pomeriggio Lavinia Mauro ha coronato il suo sogno d'amore con Alessio Corvino, il corteggiatore di Caserta che in questi sette mesi ha saputo conquistarla e farla capitolare.

Una scelta particolarmente emozionante, durante la quale la tronista non ha saputo trattenere le lacrime e si è lasciata andare ad un discorso breve e particolarmente intenso per il suo nuovo fidanzato.

La reazione di Alessio Corvino è stata positiva: malgrado le mille incomprensioni che ci sono state in questi mesi e i vari momenti di crisi che hanno vissuto e affrontato, il corteggiatore ha deciso di uscire con Lavinia dallo studio del tal show Mediaset e iniziare così questo nuovo percorso insieme.

Il silenzio di Lavinia e Alessio dopo la scelta finale a U&D

Una scelta in parte annunciata, dato che per gli spettatori social di Uomini e donne, era chiaro da diverso tempo che Lavinia fosse interessata maggiormente al giovane Corvino.

Tuttavia, dopo la messa in onda della puntata su Canale 5, non sono mancate le prime critiche e le polemiche nei confronti della giovane coppia.

In tanti hanno notato che, anche dopo la trasmissione, Alessio e Lavinia non hanno proferito parola sui social. A differenza di quanto fecero Carola e Federico che subito si mostrarono insieme sui loro profili Instagram, la nuova coppia di U&D non si è fatta vedere, alimentando non pochi sospetti.

'Chissà se stanno insieme', i fan dubitano su Lavinia e Alessio dopo la scelta a U&D

Alcuni, infatti, sospettano che possa esserci già "aria di crisi" tra i due, complice il carattere particolarmente complicato della tronista che, in questi sette mesi di permanenza a Uomini e donne, ha più volte bacchettato il suo corteggiatore.

"Chissà se stanno veramente insieme dopo la scelta", ha scritto un utente curioso di scoprire i risvolti per questa nuova coppia.

"Ma sicuri che stanno ancora insieme? Secondo me lui l'ha già mollata", scrive ancora qualcun altro, forse ironicamente sui social.

"Lei sette mesi per sceglierlo, lui ci metterà sette giorni per mollarla", ha sentenziato un altro fan che non crede in questa coppia.