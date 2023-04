Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso della giornata di lunedì 10 aprile. In occasione delle festività pasquali, il palinsesto della rete ammiraglia subirà delle modifiche e a farne le spese saranno due appuntamenti amatissimi e seguitissimi dal pubblico.

Tra questi figura Uomini e donne, il talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, il quale osserverà un giorno di sospensione nel daytime feriale Mediaset.

Le variazioni della programmazione Mediaset per il 10 aprile

Nel dettaglio, il cambio programmazione per la giornata di lunedì 10 aprile, partirà dal mattino quando alle 8.45 non ci sarà spazio per il consueto appuntamento con Mattino 5 News.

Il talk show condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, leader indiscusso degli ascolti nella fascia del mattino televisivo generalista, non andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset in questo lunedì di Pasquetta e sarà sostituito da un film.

A seguire, invece, è confermato l'appuntamento con Forum, la trasmissione del mattino condotta da Barbara Palombelli, regolarmente in onda dalle 11 in poi su Canale 5.

Terra Amara sospeso: cambio programmazione Mediaset 10 aprile

Inoltre, il palinsesto del pomeriggio prevede la messa in onda di una nuova puntata della soap Beautiful ma a seguire non ci sarà quello con Terra Amara.

La soap opera turca, infatti, risulta sospesa dalla programmazione di Canale 5 del 10 aprile, ma i fan possono stare tranquilli perché nel fine settimana (sabato 8 e domenica 9 aprile) è confermata la messa in onda delle puntate speciali di un'ora e mezza nel daytime di Canale 5.

Per il lunedì di Pasquetta, invece, gli spettatori e appassionati di Terra Amara dovranno fare a meno del nuovo appuntamento in prima visione assoluta, ma la soap tornerà in onda regolarmente da martedì in poi.

Uomini e donne sospeso: cambio programmazione Mediaset del 10 aprile

Cambio programmazione in daytime anche per un altro programma di Canale 5.

Trattasi di Uomini e donne, il dating show di grandissimo successo condotto da Maria De Filippi, il quale risulta sospeso dal palinsesto del prossimo lunedì.

Dalle 14:10 alle 16:10 ci sarà il film Adaline in prima visione assoluta mentre resta confermato l'appuntamento con il daytime di Amici 22, ma non ci sarà la soap Un altro domani.

In questo lunedì di Pasquetta si fermerà anche la messa in onda di Pomeriggio 5, mentre sarà regolarmente in onda l'appuntamento con Avanti un altro e quello con Striscia la notizia.

La rete ammiraglia Mediaset domina gli ascolti del pomeriggio televisivo

Un inizio settimana "anomalo" per gli spettatori di Canale 5 costretti a dover rinunciare a vari appuntamenti che tradizionalmente sono nel palinsesto del mattino e del pomeriggio.

Intanto, dal punto di vista Auditel, la rete ammiraglia del Biscione continua a sorridere, soprattutto per gli straordinari ascolti registrati nella fascia del primo pomeriggio.

Dalle ore 13 alle 16:40 circa, Canale 5 è leader assoluta degli ascolti con una media che arriva a toccare la soglia del 23% di share.

Numeri da record soprattutto per Uomini e donne che, con le puntate del trono over, riesce a toccare anche punte record del 29-30% di share, con picchi di oltre il 40% sul pubblico giovane.