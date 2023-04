Giorgio Manetti è stato uno dei protagonisti assoluti del recente passato di U&D: per un paio d'anni, infatti, il toscano ha monopolizzato intere puntate del dating-show per la sua relazione con Gemma. Quando manca poco più di un mese alla fine della stagione, in rete si è sparsa del voce del possibile ritorno del cavaliere nel cast del Trono Over. Interpellato in merito l'uomo ha fatto sapere che rivedrebbe volentieri l'ex fidanzata solo se a cercarlo fosse lei.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Mentre su Canale 5 andava in onda la puntata di U&D in cui Tina si è ribellata a Maria e ha creato il caos in studio, i siti continuavano ad occuparsi di un'indiscrezione che da un paio di giorni tiene banco ovunque.

A distanza di circa 5 anni dalla sua ultima apparizione, si vocifera che Giorgio Manetti sarebbe pronto a tornare nel Trono Over per cercare la persona giusta.

Ai giornalisti che l'hanno intervistato di recente, infatti, il toscano ha confermato di aver seppellito l'ascia di guerra nei confronti di Gemma e di essere disposto a ricostruire un rapporto civile con lei.

Il settimanale che per primo ha lanciato il Gossip sul possibile rientro del "gabbiano" nel cast del programma di Maria De Filippi, di recente ha titolato: "Il cavaliere è pronto a tornare lì dove la sua ex ancora cerca l'uomo giusto. Lui dichiara di averla perdonata e per i due ricominciare non è più solo un sogno".

La stoccata del protagonista di U&D

Giorgio, dunque, in questi giorni è tornato a parlare di Gemma e della storia d'amore che hanno vissuto per 8 anni nel lontano 2015.

"Lei è stata una piacevolissima frequentazione, anche se avrei voluto più tempo per scoprire cosa sarebbe potuto succedere tra noi", ha dichiarato il toscano ai giornalisti.

Anche se in passato non ha gradito affatto la scelta di Galgani di lasciarlo di punto in bianco e senza preavviso, oggi Manetti ammette: "L'ho perdonata, anche se non dimentico".

Quando l'interlocutore gli ha chiesto se direbbe sì ad una "reunion" con Gemma a U&D, il cavaliere ha risposto: "Certo che la rivedrei, ma solo se fosse lei a cercarmi.

In quel caso, non direi di no".

Insomma, la dama del Trono Over è stata informata del fatto che se intende riallacciare un legame con lo storico ex fidanzato dovrà essere lei la prima a muoversi.

Indiscrezioni sul futuro a U&D

Da quando ha abbandonato volontariamente Uomini e donne, però, Giorgio non ha mai smesso di rilasciare interviste e dichiarazioni pungenti sull'ex compagna Galgani.

Anche in questi giorni, infatti, il "gabbiano" ha lanciato una frecciatina velenosa a Gemma e alla sua partecipazione al dating-show che va avanti da oltre 13 anni.

"Se davvero lo volesse, lo troverebbe un uomo. Il problema è che lei non lascerà mai il programma, per nessun motivo", ha fatto sapere Manetti nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando in questi ultimi giorni di aprile.

In merito al rumor che lo vorrebbe prossimo a rientrare nel cast fisso della trasmissione di Maria De Filippi, invece, il cavaliere non ha detto nulla di certo o di significativo.

I fan sognano di rivedere Giorgio e Gemma uno di fronte all'altro all'interno degli studi Elios, ma una teoria piuttosto in auge tra il pubblico del format è che questo non dovrebbe accadere prima di qualche mese.

Manca poco alla fine dell'edizione 2022/2023 di U&D, quindi è molto più probabile che il toscano torni per cercare l'amore dopo l'estate e con un'intera stagione tv davanti. Chi si aspetta che l'imprenditore partecipi già ad una delle prossime registrazioni (fissate per sabato 29 e domenica 30 aprile), potrebbe rimanere deluso nel leggere le anticipazioni e scoprire che non sarà così.