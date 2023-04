La love story tra Luca Salatino e Soraia Ceruti è giunta al capolinea. Dopo i pettegolezzi di Gossip delle scorse settimane, la conferma è arrivata direttamente dall’ex tronista di Uomini e Donne.

Tramite una storia su Instagram lo chef romano ha infatti annunciato la fine della sua relazione sentimentale e ha chiesto ai suoi follower di rispettare questo momento delicato.

Salatino conferma i rumor: è finita con Soraia

Da qualche settimana a questa parte si parlava di un presunta crisi tra Luca Salatino e Soraia. Ad alimentare le voci ci avevano pensato indirettamente pure i due diretti interessati, trascorrendo la Pasqua separatamente.

Dopo alcuni giorni di silenzio, lunedì 17 aprile Salatino ha confermato la fine della relazione: “La mia storia con Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento”.

In precedenza Luca aveva pubblicato un’altra stories con scritto: “Non è tanto la grandezza delle delusioni, ma la piccolezza di chi credevi fosse grande”. Inoltre Salatino ha anche rimosso il follow su Instagram all’ormai ex fidanzata Soraia.

Le voci che giravano sulla coppia

Nei giorni scorsi, l’influencer Deianira Marzano aveva pubblicato sul proprio account Instagram tre segnalazioni riguardanti Soraia Ceruti. Nel primo messaggio un utente aveva riferito di averla vista a Napoli in compagnia di un ragazzo su una macchina lussuosa.

In un’altra segnalazione era stata approfondita l’identità del ragazzo: si tratterebbe di un imprenditore di Como.

Infine, in una terza segnalazione, una presunta vicina di Soraia aveva raccontato che Luca non si era mai visto nella nuova casa della fidanzata: inoltre l’ex corteggiatrice di Uomini e donne in confidenza avrebbe raccontato ad alcune amiche di avere un altro ragazzo da tempo.

Intanto Soraia non ha ancora commentato la rottura con Salatino.

Luca e Soraia si erano conosciuti a Uomini e Donne

Al momento non sono chiari i motivi della rottura. Stando a un'altra segnalazione ricevuta da Marzano, i due ex volti di Uomini e Donne si sarebbero traditi a vicenda, ma non ci sono conferme in tal senso.

La coppia era nata nel dating show di Maria De Filippi, poi i due avevano vissuto un periodo di lontananza nel momento in cui Luca ha partecipato al Grande Fratello Vip 7.

All’interno della casa di Cinecittà, lo chef romano in più occasioni aveva parlato del rapporto con la sua fidanzata, esprimendo anche il desiderio di volerla sposare e avere dei figli con lei. A dicembre, Salatino decise di non accettare il prolungamento di contratto e di rimanere ulteriormente nella casa del reality proprio per trascorrere le festività natalizie al fianco di Soraia. A quanto pare, però, ora le cose fra i due sono radicalmente cambiate.