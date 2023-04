Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio del 19 aprile, non possono mancare i nuovi e avvincenti colpi di scena che contraddistinguono la soap italiana.

In particolar modo, i riflettori sono puntati ancora per una volta su Marcello. Da quando la sua amata Contessa è partita, lasciandolo da solo a Milano, si sente inquieto. Si è reso conto che Adelaide ha mentito sin dall'inizio e adesso è preoccupato per lei. Pertanto, spera di riuscire a capire che cosa stia accadendo e dove sia realmente.

Fortunatamente, Ludovica è sempre pronta a sostenerlo. Tra i due, infatti, sta riaffiorando un forte legame perché, con l'assenza della Contessa, si sono riavvicinati per aiutarsi reciprocamente.

Le bugie di Irene al Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo entusiasmante appuntamento con il Paradiso delle Signore, dopo aver chiesto a Irene la mano, Alfredo le propone di andare a cena a casa della sua famiglia. In questo modo, finalmente, i suoi cari conosceranno la giovane donna che ha fatto breccia nel suo cuore. Tuttavia, mentre il magazziniere è entusiasta e non vede l'ora che arrivi il giorno della cena, la Venere del Paradiso non se la sente. Pertanto, inizia a inventare delle scuse per evitare di andare a casa di Perico.

Purtroppo, però, quest'ultimo si rende conto che si tratta soltanto di scuse e non reagisce molto bene. Fortunatamente, però, ha il suo amico Vito con cui sfogarsi. Dopo tutta la fatica per conquistare la sua amata, adesso quest'ultima non vuole neanche conoscere la famiglia del suo futuro marito, generando in lui un grande dispiacere.

Nel frattempo, Marco è sempre più disposto a voler dimenticare Stefania per andare avanti. Tuttavia, seppur ci sia un certo riavvicinamento con Gemma, preferisce trattarla come una semplice amica. Ciononostante, il loro rapporto sta evolvendo, giorno dopo giorno, e si sta rafforzando sempre di più.

Le indagini hanno inizio al Paradiso delle Signore

Intanto, Vittorio affida un compito molto importante a Maria, sicuro che possa portarlo a termine nel miglior modo possibile.

Matilde, intanto, è impegnata nel cercare la verità. Esortata da Conti, procede con le indagini inerenti la notte in cui ha avuto luogo l'incendio alla fabbrica. Non può permettersi di lasciar perdere. Per lei è molto importante scoprire se suo marito è, in qualche modo, coinvolto nello spiacevole incidente.