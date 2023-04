Si sono svolte nel pomeriggio di sabato 29 aprile le riprese di una nuova puntata di Uomini & Donne: il blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram ha aggiornato fan e curiosi su quello che è successo nel corso della prima delle due registrazioni previste per questo fine settimana.

A monopolizzare l'attenzione dei presenti è stata una nuova lite tra Tina ed Elio: l'opinionista si è scagliata ancora contro il cavaliere dopo averci discusso pesantemente pochi giorni fa.

Sul fronte giovani, Nicole è stata criticata da Roberta e Gianni per come si comporta in esterna con Carlo: secondo i due, la tronista starebbe illudendo il corteggiatore.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Nel corso della registrazione di U&D del 29 aprile c'è stata una nuova lite tra Tina ed Elio: chi era in studio, infatti, racconta che l'opinionista ha perso le staffe con il cavaliere col quale si era scontrata solo una settimana fa.

Lorenzo Pugnaloni riporta che la discussione che c'è stata in queste ore tra i due protagonisti del dating-show, probabilmente è ancora più dura di quella precedente.

All'opinionista, infatti, sembra non piacere affatto il modo di fare del signore che nelle puntate scorse ha corteggiato sia Paola che Gemma, arrivando a chiudere con entrambe per un mancato feeling a cena.

Per quanto riguarda Galgani, nell'appuntamento da poco registrato ha deciso di non proseguire nella conoscenza con Giuseppe: i due hanno chiuso di comune accordo.

Tensioni tra i senior di U&D

Leggendo le anticipazioni che ha dato il blogger Pugnaloni sui social network. si apprende che il 29 aprile negli studi di U&D non si è parlato di Armando e Lucrezia e dell'indagine che ha fatto Aurora per scoprire se tra i due ci sia stato del tenero o meno.

Dopo aver dedicato intere puntate a questa vicenda, nella registrazione che ha condotto in queste ore Maria De Filippi ha preferito concentrarsi su altri protagonisti del Trono Over.

Al centro si sono accomodati Carla (ex fiamma di Biagio Di Maro) e Claudio: i due hanno litigato a lungo prima di decidere di interrompere la frequentazione per una serie di motivi pratici legati alle cene che hanno fatto e a chi doveva pagare il conto. La dama ha attaccato il cavaliere dicendo che non avrebbe messo mano al portafoglio quando sono usciti insieme, lui ha negato tutto dando della bugiarda alla sua "accusatrice".

Il signore, però, si è consolato subito con Gabriella, con la quale ha intrapreso una piacevole amicizia da pochi giorni.

Neppure Riccardo è stato interpellato dalla presentatrice per raccontare le novità della conoscenza che ha iniziato con Mariangela la scorsa settimana.

I giovani di U&D nel mirino di Sperti

Gli spoiler che sono trapelati dagli studi di U&D nel tardo pomeriggio di sabato 29 aprile, però, riguardano anche Nicole e il percorso che sta facendo nel Trono Classico.

La ragazza è uscita in esterna sia con Carlo che con Andrea e li ha baciati entrambi. Roberta è intervenuta nel discorso accusando la tronista di avere una palese preferenza tra i due corteggiatori (per Andrea) e di "usare" quello che le piace meno solo per arrivare fino alla fine e per far ingelosire il suo preferito.

Gianni Sperti ha concordato con la dama del Trono Over, e in più ha puntato il dito contro il giovane che non lo convince sin dall'inizio: secondo il pugliese, infatti, Andrea non avrebbe reazioni alle effusioni che Santinelli si scambia con il "rivale" davanti alle telecamere.

Di Luca Daffré, invece, non si è parlato ma è molto probabile che gli venga dato spazio nella registrazione di domenica 30 aprile.