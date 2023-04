Domani, martedì 4 aprile, il pubblico di U&D assisterà alla scelta di Lavinia: tre giorni dopo essere stata registrata, sta così per andare in onda la puntata in cui la tronista ha comunicato la sua preferenza definitiva tra Corvino e Campoli. Il blogger Pugnaloni ha confermato che il fidanzamento della romana sarà trasmesso in tv tra meno di 24 ore: le anticipazioni fanno sapere che stanno per tornare in studio anche i neo piccioncini Federico Nicotera e Carola Carpanelli.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

Al termine del primo appuntamento settimanale con il dating-show di Maria De Filippi, è trapelata la data in cui sarà trasmessa una delle puntate più attese dal pubblico.

Martedì pomeriggio, infatti, sarà trasmessa su Canale 5 la registrazione di U&D dell'1/04, quella totalmente dedicata alla scelta di Lavinia Mauro.

Da sabato scorso, infatti, in rete circolano le anticipazioni di tutto quello che è successo agli Elios quando la ragazza ha reso pubblico il nome del corteggiatore col quale voleva fare coppia lontano dai riflettori: dopo circa sei mesi di percorso, la bella Mauro ha preferito Alessio Corvino ad Alessio Campoli, confermando l'ipotesi che quasi tutti i fan avevano fatto nei giorni precedenti.

Chi va e chi torna

Gli spoiler delle riprese di U&D dell'1 aprile, dunque, riguardano principalmente Lavinia e quello che ha fatto e che ha detto prima di comunicare la sua scelta finale.

La puntata che andrà in onda domani pomeriggio, dunque, inizierà con le ultime esterne che la romana ha fatto con i suoi corteggiatori prima di concludere il percorso: entrambi i ragazzi hanno ringraziato la tronista per il tempo trascorso insieme, dopodiché sono usciti dagli Elios nell'attesa di scoprire come sarebbe andata a finire.

Ad assistere all'ultima apparizione di Mauro sulla poltrona rossa, sono stati anche due amatissimi protagonisti di quest'edizione del dating-show: Federico Nicotera e Carola Carpanelli, che sono stati ospiti della registrazione confermando di essere innamorati e già pronti alla convivenza.

Anche alcuni familiari di Lavinia erano in studio nel suo giorno più importante e si sono commossi quando l'hanno vista felice tra le braccia del nuovo fidanzato Alessio Corvino.

Delusione, invece, per Campoli, che ha reagito con compostezza al rifiuto: prima di tornare a casa, il romano ha salutato con affetto tutti e ha fatto l'in bocca al lupo alla coppia.

Lieto fine per la protagonista di U&D

Chi ha assistito alla scelta di Lavinia (registrata il 1° aprile e in onda già martedì 4), ha raccontato che è stata sia emozionante che divertente. La conduttrice Maria De Filippi ha mostrato ai presenti un simpatico video sulla pazienza che Campoli e Corvino hanno avuto nel corteggiare la tronista, indecisa per oltre 6 mesi e pronta a puntargli il dito contro in ogni occasione.

Il Trono Classico di U&D, dunque, sta per perdere un'altra sua storica protagonista: la studentessa ha iniziato la sua esperienza nel dating-show a settembre scorso, legandosi quasi da subito ai due Alessio con i quali ha concluso l'avventura di recente e dopo mille peripezie.

Da qui a fine maggio, dunque, ad animare la versione giovani del programma saranno solamente Nicole e Luca: la bella Santinelli è già al centro delle dinamiche grazie ai baci appassionati che ha dato a Carlo e ad Andrea, salvo poi pentirsene quando in esterna ha conosciuto Christian.

Tra la ragazza e Roberta Di Padua c'è stata anche una lunga lite sulle mancate reazioni dei corteggiatori, un diverbio che si è concluso con la dama che ha dato della "moscia" alla bionda tronista.