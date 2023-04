Cresce l'attesa per la messa in onda della prima puntata di Luce dei tuoi occhi 2, la Serie TV di Canale 5 con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, in onda a partire da mercoledì 12 aprile in prime time.

Dopo il gran successo della prima serie, ecco che Mediaset ha scelto di puntare ancora su questo prodotto e di mettere in cantiere gli episodi inediti della seconda stagione.

I colpi di scena non mancheranno, dato che la protagonista Emma sarà ancora una volta impegnata con la ricerca di sua figlia Alice.

Emma non ritrova sua figlia: anticipazioni Luce dei tuoi occhi 2 prima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla prima puntata di Luce dei tuoi occhi 2 rivelano che Emma si ritroverà a dover fare i conti con l'ennesima batosta che la metterà a durissima prova.

La donna, infatti, non riuscirà a ritrovare sua figlia: un duro colpo per l'insegnante di danza che, fino alla fine, ha sperato di poter riabbracciare la sua amata Alice ma così non è stato.

Per fortuna, però, il suo rapporto con Enrico non ha subito scossoni: i due continuano ad essere molto affiatati e porteranno avanti la loro relazione anche in questa seconda stagione della fiction destinata al prime time di Canale 5.

Intanto, all'interno dell'Accademia si svolgeranno le prime nuove audizioni della stagione: le anticipazioni sulla puntata d'esordio di Luce dei tuoi occhi 2 con Anna Valle rivelano che l'insegnante resterà subito colpita dalla presenza di due ragazze che riusciranno a distinguersi.

La scoperta di Emma sulla mamma di Diana: anticipazioni Luce dei tuoi occhi 2 prima puntata

Trattasi di Vicky e Diana: pur essendo molto differenti dal punto di vista stilistico, le due ballerine riusciranno a farsi notare.

Il colpo di scena di questa prima puntata della fiction in onda mercoledì 12 aprile su Canale 5, arriverà nel momento in cui la mamma di Diana si lascerà andare ad una importante confessione.

La donna, parlando con Emma, le rivelerà di essere gravemente malata e per tale motivo la pregherà affinché possa occuparsi e prendersi cura di sua figlia.

Enrico chiede a Emma di sposarlo: anticipazioni Luce dei tuoi occhi 2

In attesa di vedere in televisione questa prima puntata della fiction, Giuseppe Zeno ha svelato ulteriori anticipazioni su quanto succederà nell'appuntamento iniziale di questa seconda stagione, previsto per il 12 aprile su Canale 5.

L'attore, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha fatto sapere che nel corso della puntata d'esordio ci sarà spazio anche per la proposta di nozze ufficiale che Enrico farà ad Emma che quindi si sposerà in questa seconda stagione.

"La proposta di matrimonio sarà acclamata dalle ragazze", ha svelato Zeno senza nascondere che non mancheranno comunque gli ostacoli.