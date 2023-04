La puntata di Un posto al sole andata in onda venerdì 21 aprile si è conclusa con un colpo di scena. Nei minuti finali dell'episodio Lara, visibilmente agitata, ha telefonato a Roberto per riferirgli che il piccolo Tommaso sta di nuovo male. Trattandosi di un bambino così piccolo, affetto da bronchiolite, un peggioramento improvviso potrebbe tutto sommato rientrare in un decorso comune della malattia, ma pare proprio che la questione sia molto più complessa.

In queste ore sta circolando infatti un'ipotesi che sembra corroborata dalle anticipazioni e da alcune sequenze andate in onda durante la puntata di questo venerdì: secondo questa teoria Lara avrebbe deliberatamente fatto in modo che Tommy stesse male.

Un posto al sole: Tommaso sta male

L'episodio di venerdì 21 aprile sembrava fosse incentrato sul ricongiungimento tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), tuttavia nel finale il corso delle cose è totalmente cambiato. Lara, in preda al panico, ha chiamato Ferri dicendogli che il piccolo Tommy aveva la febbre altissima e necessitava di essere portato urgentemente in ospedale.

Poco prima che questo avvenisse Lara ha osservato il piccolo dormire, con uno sguardo decisamente ambiguo, che non lasciava presagire nulla di buono.

Lara potrebbe aver fatto del male al neonato

Le anticipazioni hanno rivelato alcuni dettagli che portano ad uno scenario a dir poco sconvolgente. A quanto pare infatti dietro i malesseri di Tommaso si nasconderebbe un orribile segreto.

Queste poche informazioni sembrano però puntare tutte verso un'unica direzione, che vedrebbe Lara colpevole di aver provocato volutamente la febbre a Tommy.

Non è semplice capire come possa aver fatto, ma trattandosi di un neonato così piccolo, farlo star male non dovrebbe essere difficile. Se questa teoria venisse confermata vorrebbe dire che la donna è stata capace di mettere a rischio la vita di un neonato a causa della sua ossessione per Roberto.

Upas, dietro il malessere del bambino si nasconde un segreto

Ferri inizialmente sarà molto sospettoso in merito a questo peggioramento del bambino, tuttavia una volta visto il piccolo Tommy dovrà ricredersi poiché sta effettivamente male. Le anticipazioni rivelano che Roberto tornerà a essere molto premuroso sia con il neonato che con Lara (Chiara Conti), scatenando così la gelosia di Marina.

A quanto pare il piccolo Tommy in seguito starà bene, e Lara ne uscirà "vincitrice" tuttavia le anticipazioni sottolineano che dietro il malessere del neonato si nasconde un segreto.