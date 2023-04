Le settima stagione de Il Paradiso delle Signore sta giungendo al termine: su Rai 1, nella settimana tra lunedì 1 e venerdì 5 maggio saranno trasmesse infatti su Rai 1 le ultime puntate stagionali e diverse sorprese riguarderanno i vari personaggi. In particolare Marco scoprirà la verità sul bambino che aspetta Gemma.

Irene resta distante da Alfredo

Nella puntata del 1° maggio Vittorio continua ad indagare sull'incendio divampato anni prima nell'azienda della famiglia Frigerio, dove Tancredi aveva avuto il grave incidente che lo ha reso claudicante.

Nonostante Alfredo e Clara facciano di tutto per far ingelosire Irene Cipriani, la capocommessa non torna sui suoi passi e rimane distante dal suo innamorato.

Agnese Amato decide di stabilirsi in Inghilterra al fianco della figlia Tina, appena diventata mamma, e Armando Ferraris non ha ancora preso la decisione se seguirla o meno. Intanto Gemma sviene davanti alle altre Veneri e non può più nascondere alle amiche la gravidanza.

Salvatore mostra interesse per Elvira

Nella puntata del 2 maggio, la giovane Cipriani mette a punto un piano per capire se veramente Alfredo è innamorato di Clara, mentre Salvatore comprende di nutrire sentimenti diversi dall'amicizia nei confronti di Elvira.

Intanto al magazzino Vittorio lancia la "linea uomo" a marchio Paradiso delle Signore.

Mentre Ferdinando Torrebruna, capendo il riavvicinamento di Ludovica a Marcello, insiste per un matrimonio a breve termine.

A casa Colombo il clima non è sereno, in quanto Ezio scopre che Veronica è sempre stata al corrente della sua relazione clandestina con Gloria. Ezio si rende conto che Gloria non è partita spontaneamente per l'America, ma è stata obbligata da Veronica.

Ezio parla con Veronica del suo amore per Gloria

Nella puntata del 3 maggio Ezio comprende che l'amore per Gloria non è diminuito non intende continuare a mentire con Veronica.

Intanto l'apertura della Galleria della Moda è ormai vicina e Matilde è in difficoltà: per questo chiede aiuto a Vittorio.

Nel frattempo Gemma non è ancora convinta di confessare a Marco che è lui il padre del bambino, mentre lui è sempre più sospettoso verso Landi.

Marcello rientra a Milano dopo l'incontro con Adelaide

Nella puntata del 4 maggio Marcello rientra a Milano dopo aver trascorso qualche giorno a Ginevra ed è a conoscenza di un segreto che non può svelare.

Intanto le cose tra Vito e Maria non vanno benissimo: la giovane Puglisi apprende che il suo fidanzato ha grossi problemi nell'azienda di sua proprietà in Australia e prende una decisione che darà una svolta alle loro vite.

Gemma, si presenta a sorpresa a villa Guarnieri e parla con Marco rivelandogli intanto una mezze verità sulla sua gravidanza.

Vittorio sparisce durante l'apertura della Galleria della Moda

La puntata del 5 maggio si apre con Barbieri che decide di pagare tutte le cambiali in sospeso della caffetteria, rendendo molto felice Salvatore, che poi chiederà ad Elvira di uscire con lui.

Marco si dichiara a Gemma e lei gli ammette definitivamente che è lui il padre del bambino che porta in grembo.

Conti scopre qualcosa di inaspettato su Tancredi e non sa se svelarlo o meno a Matilde. La puntata si chiude con l'apertura della Galleria della Moda e con Vittorio che sparisce nel nulla.