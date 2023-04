Un posto a sole va in onda da 27 anni e, per quanto ci si sforzi, risulta davvero difficile restare coerenti con tutti gli eventi del passato. Capita così che personaggi come la figlia di Raffaele o i fratelli di Guido vengano praticamente cancellati, come se non fossero mai esistiti. Senza andare troppo indietro col tempo, in quest'articolo verranno presi in considerazione alcuni piccoli buchi di trama piuttosto recenti.

Un posto a sole: i problemi economici di Silvia e Franco

Il rapporto tra Silvia (Luisa Amatucci) e Giancarlo (Alessandro D'Ambrosi) non è ai suoi massimi storici tuttavia risulta piuttosto bizzarro che la proprietaria del Vulcano abbia accettato aiuto da chiunque ma non da lui.

La donna ha preferito opzioni come la collaborazione alla pari con Alberto (Maurizio Aiello), che lei odia, o l'aiuto di Nunzio (Vladimir Randazzo) di cui lei conosce i problemi economici e la non eccessiva affidabilità. Insomma tutto sembrava costruito solo per portare alla nascita di questa nuova società tra lei Diego e Cammarota.

In un passato abbastanza recente alla terrazza vivevano e pagavano l'affitto regolarmente Arianna, Andrea, Niko e Susana. Questo significa che c'erano due entrate economiche piuttosto ingenti. Adesso che è rimasta solo Giulia, risulta piuttosto strano che Franco non abbia pensato di affittare le stanze vuote. A dirla tutta avrebbe dovuto farlo anche se non fosse stato in difficoltà economiche.

Un posto al sole: Eduardo è il fratello di Rosa

Eduardo è stato introdotto da poco e si è subito notato un rapporto molto ambiguo tra lui e Damiano. Inizialmente sembrava si trattasse semplicemente di un espediente narrativo, a cui si ricorre spesso, con il poliziotto e il cattivo cresciuti nello stesso quartiere. Il fatto che fosse il fratello della moglie è stato sicuramente un colpo di scena.

Detto questo, sembra davvero strano che Damiano ne abbia parlato poco prima con Franco descrivendolo come il possibile nuovo boss di quartiere senza dire un dettaglio così importante come il fatto che fosse suo cognato.

Ha senso che Clara e Rosa siano amiche visto che sono cresciute nello stesso quartiere. Risulta però curioso il fatto che il figlio di Clara abbia rischiato di morire con un giocattolo prodotto nella fabbrica di Rosa.

Possibile che questa cosa non sia venuta fuori?

Roberto e Lara

Roberto ha promesso a Lara di aiutarla, le ha chiesto di restare a Napoli e le ha anche pagato una casa e una baby sitter. Ha sempre dichiarato di fare tutto questo per il bambino, è strano quindi che si rifiuti di darle una raccomandazione per un lavoro da cui tra l'altro lui avrebbe solo benefici.

Piccola nota margine su Vittorio e Patrizio: passi per il figlio di Raffaele che sarebbe andato a lavorare fuori dall'Italia ma Vittorio in teoria è partito per una sorta di viaggio sponsor, ma quanto potrebbe mai durare?