Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 2 al 5 maggio, rivelano che sta per nascere una nuova amicizia. Nei prossimi episodi del daily drama partenopeo infatti Clara deciderà di lasciare definitivamente Alberto, per trasferirsi a casa di Rosa. Nel frattempo le condizioni di Tommaso peggioreranno costringendo Roberto a prendere una decisione, mentre Marina dubiterà sempre più di Lara.

Lunedì 1° maggio: Upas non va in onda

Un posto al sole non andrà in onda per lasciare spazio al classico concerto. La puntata verrà recuperata venerdì 5 con un imperdibile doppio appuntamento.

Martedì 2 maggio: Ornella litiga con Giulia

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) si mostrerà sempre più in ansia per la salute del piccolo Tommaso. Nel frattempo Marina (Nina Soldano) inizierà a sospettare di Lara (Chiara Conti).

Ornella scoprirà che Luca De Santis (Luigi Di Fiore) verrà nominato nuovo primario del San Filippo. La dottoressa Bruni resterà molto delusa nell'apprendere che Giulia sapeva già tutto da tempo e, nonostante questo, non le avesse detto nulla.

Guido (Germano Bellavia) si troverà, suo malgrado, invischiato nella crociera organizzata da Mariella (Antonella Prisco). L'uomo, pur di uscirne, minaccerà Massaro di far venire fuori tutta la verità.

Mercoledì 3 maggio: Tommaso sta sempre peggio

Le condizioni del piccolo Tommaso peggioreranno e spingeranno Roberto a fare una scelta che potrebbe mettere a rischio il piano di Lara. Guido si troverà invece costretto ad accettare di andare in crociera con Mariella e nello stesso tempo dovrà tenere a bada Massaro. Ornella invece si appresterà a cedere il suo posto da primario al dottor De Santis, ma il passaggio di consegne sembrerà pesarle molto più di quanto avesse creduto.

Giovedì 4 maggio: Roberto e Lara partono assieme

Alberto (Maurizio Aiello) non prenderà affatto bene la scelta di Clara (Imma Pirone) di porre fine alla loro relazione. Roberto e Lara partiranno assieme per fare ulteriori esami a Tommy e scoprire qualcosa in più sulla sua patologia. Nel frattempo Marina resterà a Napoli da sola.

Otello (Lucio Allocca), sentendosi solo, inizierà invece a frequentare sempre più spesso il Vulcano.

Venerdì 5 maggio, doppia puntata: Clara lascia Alberto

Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) saranno sempre più in crisi, inoltre la situazione finirà per precipitare quando Boschi, per puro caso, ascolterà una discussione su di lui, tra sua moglie e Viola (Ilenia Lazzarin).

Marina, sempre più preoccupata del rapporto tra Lara e Roberto, ascolterà una conversazione registrata tra i due.

Clara, nonostante le rimostranze di Alberto, deciderà infine di lasciare l'uomo e trasferirsi a casa di Rosa (Daniela Ioia). Nel frattempo Palladini si presenterà al Vulcano pronto a denunciare l'autore del video.