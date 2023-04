Nelle prossime puntate di Un posto al sole Lara potrebbe commettere un errore ed essere scoperta da Roberto, che sta cadendo nella sua rete. Iniziano a emergere molte perplessità inquietanti su quella che è la salute del piccolo Tommaso, che ha sempre qualche malessere. A destare preoccupazione è la sua ultima bronchiolite, che lo ha fatto finire anche in ospedale. Nei nuovi episodi di Upas, potrebbe emergere una verità davvero drammatica su Lara e su quanto sia disposta a spingersi pur di far capitolare Roberto.

Nel frattempo, Marina si sta lasciando travolgere dalle attenzioni di Armaux, quelle attenzioni che Roberto le toglie per stare accanto a colui che crede essere suo figlio.

La delusa Giordano non starà a guardare e metterà molto presto Ferri davanti a una scelta. Ma attenzione, perché una verità inaspettata su Lara e il piccolo Tommaso potrebbe sparigliare le carte in tavola.

Un posto al sole nuove puntate, Lara è l'artefice dei malesseri di Tommaso?

Come ben sappiamo, Lara non si ferma davanti a nulla. Dopo aver finto che la gravidanza non si è interrotta, ha portato avanti il suo teatrino, comprando a caro prezzo un neonato all'estero in modo che potesse far credere a Roberto che sia suo figlio.

Tornata a Napoli, si è vista districarsi in due personalità completamente opposte: davanti a Roberto mamma premurosa e persino iper protettiva, mentre quando è da sola è piuttosto infastidita dalla presenza del piccolo.

Tommy è sempre con la tata, mentre Lara cerca di rilassarsi con un bicchiere di vino, pensando alla prossima mossa da fare per portare definitivamente Roberto dalla sua parte.

I telespettatori hanno notato che la salute del bimbo è molto cagionevole e che Lara sembra usare questo a suo favore, giocando sulla preoccupazione di Ferri, che corre a ogni sua chiamata.

Si fa sempre più plausibile l'ipotesi che sia Lara a provocare del male a Tommaso, anche se sarebbe una verità terribile. Secondo però le ultime indiscrezioni, nelle prossime puntate arriverà la verità.

Lara potrebbe finire in carcere nelle nuove puntate di Un posto al sole

Se davvero emergesse il fatto che Lara sia l'artefice dei malesseri di Tommaso, usati a suo favore per manipolare Roberto, le conseguenze sarebbero molto serie.

Ferri e Marina non ci metterebbero molto a denunciarla e il destino di Lara sarebbe segnato per sempre.

La cara Martinelli potrebbe finire in carcere oppure in un istituto psichiatrico. La verità su ciò che sta davvero combinando Lara sta per venire a galla nei nuovi episodi della soap e non mancherà di spiazzare i telespettatori, che da mesi non aspettano altro. È davvero questo il segreto che nasconde Lara? Lo scopriremo nelle prossime puntate.