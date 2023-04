Le prossime puntate di Un posto al sole, destinate all'access prime time di Rai 3, potrebbero essere quelle decisive per il rapporto tra Roberto e Lara.

I due potrebbero ritrovarsi alla resa dei conti finale e dopo aver messo in piedi un castello di bugie, la perfida Martinelli potrebbe ritrovarsi messa alle strette dal suo ex compagno, al quale ha fatto credere di essere diventato padre del piccolo Tommaso.

Lara manda in crisi Roberto e Marina nelle prossime puntate di Un posto al sole

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che Lara continuerà a essere onnipresente nella vita di Roberto, e in questo modo finirà per creare attrito nel legame tra il ricco imprenditore e la sua amata Marina Giordano.

Perché la dark lady di Palazzo Palladini inizierà a essere stufa delle ingerenze di Lara nella sua vita matrimoniale, tanto da chiedere a Roberto di prendere una decisione finale.

Un periodo molto delicato per Ferri, che si ritroverà messo alle strette dalla sua amata e, come se non bastasse, dovrà fare i conti con le richieste pressanti da parte di Lara.

Lara nel mirino di Roberto nelle nuove puntate di Un posto al sole

Perché nel corso dei prossimi appuntamenti Lara continuerà a chiedere la presenza costante del suo ex, tirando in mezzo il piccolo Tommaso.

Lo stato di salute del bambino desterà non poche preoccupazioni, dato che di punto in bianco avrà sempre qualche malessere che spingerà Lara a mettersi in contatto con Ferri per chiedere il suo aiuto e sostegno.

Tutto ciò sembrerà una scusa affinché la donna possa essere sempre presente nella vita del suo ex e in tal modo mandare su tutte le furie la sua rivale Marina.

Tuttavia questi continui malesseri di Tommaso potrebbero nascondere l'ennesimo piano crudele messo a punto dalla donna.

Roberto potrebbe scoprire le bugie di Lara nelle prossime puntate di Upas

Non si esclude che, nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole, Ferri possa iniziare ad avere dei seri sospetti su quanto stia accadendo al bambino e riuscire a mettere insieme i pezzi di questo intricatissimo puzzle.

Di conseguenza Roberto potrebbe tranquillamente smascherare le menzogne di Lara Martinelli nel corso delle prossime puntate della soap opera destinate all'access prime time di Rai 3 e scoprire finalmente che quel bambino non è suo.

In tal caso sarebbe un clamoroso colpo di scena per Roberto, che sentendosi tradito e ingannato dalla sua ex compagna potrebbe reagire mettendo in atto una delle sue spietate vendette nei confronti della donna.