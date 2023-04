Crisi in corso tra Ida e Alessandro, una delle ultime coppie nate quest'anno all'interno dello studio di Uomini e donne? È questo il sospetto dei fan della coppia, che in queste ore hanno avuto modo di notare le frecciatine social lanciate dall'ex dama del trono over.

Alcune frasi di Ida non sono passate inosservate e secondo i sostenitori della coppia le cose tra loro potrebbero non funzionare più nel migliore dei modi, come accadeva fino a qualche settimana fa.

Come procede tra Ida e Alessandro dopo Uomini e donne

Tra le coppie che si sono formate quest'anno nello studio di Uomini e donne over vi è quella composta da Alessandro e Ida.

I due, dopo un lungo corteggiamento, hanno scelto di provare a conoscersi meglio fuori dallo studio del talk show Mediaset e da quel momento non si sono più lasciati.

Tutto sembrava procedere nel migliore dei modi, come testimoniavano le interviste rilasciate a Verissimo e U&D così come i vari post dei viaggi fatti in questi mesi.

La frecciatina di Ida Platano sui social: è già crisi con Alessandro dopo U&D?

Nel corso delle ultime ore a destare l'attenzione sono stati alcuni post social condivisi da Ida, i quali appaiono come delle frecciatine rivolte nei confronti del suo attuale compagno.

"La verità è che quando un uomo ti desidera, quando ti vuole con sé realmente, mette da parte tutto il mondo.

Non esistono le paure", ha scritto Ida sui social.

"Perché se veramente si desidera qualcosa non si ha tempo di pensare a tutte queste scuse", ha chiosato ancora l'ex dama del trono over nel suo amaro sfogo social, che sembra essere indirizzato proprio al cavaliere napoletano che ha conquistato il suo cuore nello studio di Uomini e donne.

Sta di fatto che, alla luce di queste indiscrezioni e delle pressanti voci che circolano da un po' di giorni legate a una crisi in corso, sia Ida che Alessandro hanno preferito non commentare.

Il silenzio di Ida e Alessandro sui social dopo le voci di crisi

I due non hanno confermato, ma non sono intervenuti neppure per smentire e far chiarezza su quanto sta succedendo nella loro vita di coppia.

Non si esclude che possano farlo nel corso delle prossime ore, così come potrebbero intervenire anche nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e donne in programma per sabato 15 e domenica 16 aprile.

Ida Platano interverrà per chiarire come stanno le cose con Alessandro? I fan della coppia si augurano di sì e sui social c'è già chi fa il tifo per un nuovo eventuale ritorno di fiamma tra la dama siciliana e il suo ex fidanzato storico, Riccardo Guarnieri.