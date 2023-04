Le nuove puntate di Un posto al sole, che andranno in onda nel corso delle prossime settimane su Rai 3, potrebbero essere caratterizzate dalla resa dei conti tra Roberto e Lara.

Il rapporto tra i due continua a essere al centro dell'attenzione, soprattutto adesso che Marina inizia a essere stufa delle ingerenze da parte della donna nella sua vita matrimoniale con Ferri.

Una situazione che, nel corso delle prossime settimane, potrebbe assumere una piega del tutto inaspettata, dato che Lara sta continuando a portare avanti la sua fitta rete di bugie e inganni.

Roberto ingannato ancora da Lara nelle nuove puntate di Un posto al sole

L'appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole, che andranno in onda nel corso delle prossime settimane su Rai 3, rivelano che Marina si renderà conto di essere insofferente alla presenza di Lara nella sua vita e in quella del marito.

Ferri, però, continuerà a ribadire di non voler fare lo stesso errore che aveva fatto già in passato con gli altri figli, risultando un padre assente e incurante dei loro bisogni.

Insomma Roberto non vuole fare gli errori del passato e per tale motivo si dirà pronto a essere presente nella vita del piccolo Tommaso, ignaro del fatto che non si tratta del suo vero figlio.

Lara potrebbe finire nei guai con Roberto nelle nuove puntate di Un posto al sole

Perché Lara sta continuando a portare avanti il suo inganno ai danni di Roberto, tenendolo all'oscuro della situazione e di quello che sta realmente accadendo.

La donna si è ripresentata a Napoli facendo credere che il piccolo Tommaso sia figlio di Roberto, ma questa non è la realtà dei fatti.

A questo punto non si esclude che, nel corso delle prossime nuove puntate di Un posto al sole, la verità possa venire finalmente a galla.

Roberto potrebbe smascherare le bugie di Lara nella soap Un posto al sole

Il sospetto è che Roberto possa iniziare a rendersi conto che ci sono delle cose che non vanno in questa situazione e finire così per mettere alla berlina la sua ex compagna.

In tal caso sarebbe un'amara sconfitta per Lara Martinelli, la quale si ritroverebbe messa con le spalle al muro e rischierebbe anche di finire seriamente nei guai.

Non si esclude che nel momento in cui la verità dovesse venire a galla, Roberto possa decidere di procedere con una denuncia nei confronti di Lara per le bugie che ha raccontato fino a questo momento, legate alla sua finta gravidanza.

Insomma le prossime settimane di programmazione della soap opera serale di Rai 3 si preannunciano ancora una volta dense e cariche di colpi di scena, per la gioia dei quasi due milioni di appassionati.