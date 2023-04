Le prossime puntate di Un posto al sole destinate all'access prime time di Rai 3 si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena.

Le vicende di Marina, Lara e Roberto continueranno ad essere all'ordine del giorno e, nel corso degli episodi inediti di questa fortunata stagione della soap, si potrebbe arrivare ad una resa dei conti definitiva.

Non si esclude che, dopo aver portato avanti per un po' di tempo i suoi inganni ai danni di Roberto, Lara potrebbe ritrovarsi messa alle strette e smascherata proprio da Marina.

Marina e Roberto finiscono ai ferri corti: anticipazioni Un posto al sole

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste su Rai 3, rivelano che ci sarà spazio per la crisi in corso tra Marina e Roberto.

La situazione tra i due non sarà delle migliori e, il motivo dei loro scontri, sarà sempre legato a Lara Martinelli. La donna, infatti, finirà per creare zizzania tra i due coniugi e questa volta si ritroveranno per davvero ai ferri corti.

Un clima decisamente teso che, a questo punto, metterà a durissima prova il rapporto tra i due per la gioia di Lara che continuerà a portare avanti il suo piano, provando così ad allontanarli definitivamente.

Marina potrebbe smascherare le bugie di Lara nelle prossime puntate di Un posto al sole

Eppure, questa situazione potrebbe ben presto arrivare ad un epilogo finale del tutto inaspettato e spiazzante.

Sì, perché nel corso delle prossime puntate della soap opera Un posto al sole, potrebbe esserci spazio per un colpo di scena del tutto inaspettato.

Non si esclude che, Marina possa iniziare ad avere dei seri sospetti sul conto di Lara e delle bugie che fino a questo momento ha sempre raccontato al suo ex uomo, legate al figlio.

Insomma, il piano di Lara potrebbe avere le ore contate: la donna, infatti, potrebbe essere messa alle strette da Marina e, a quel punto, la verità potrebbe venire a galla clamorosamente e costringerla a svelare le sue colpe su questa intricata vicenda.

Lara si ritrova messa alle strette nelle nuove puntate di Un posto al sole?

Solo in questo modo, quindi, Roberto potrebbe finalmente liberarsi della sua ex compagna e metterla alle strette dopo la marea di bugie che gli ha raccontato in questo periodo, al punto da fargli credere di essere diventati genitori di un bambino che in realtà ha preso "in prestito" per portare avanti la sua sceneggiata.

Come si evolverà a questo punto la situazione? Lara verrà messa con le spalle al muro e si ritroverà a dover confessare tutta la verità sul suo piano diabolico e spietato? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi di questa fortunata stagione della soap opera, in onda tutte le sere su Rai 3.

Grande successo di ascolti per Un posto al sole e Il Paradiso delle signore

Anche in queste settimane, infatti, le puntate inedite della soap si sono confermate al vertice degli ascolti dell'access prime time, con una media di spettatori che ha sfiorato anche il muro dei due milioni di spettatori e picchi del 9-10% di share.

Un successo che, assieme a quello de Il Paradiso delle signore, conferma la leadership della Rai per le produzioni italiane.

E, proprio Il Paradiso delle signore, in queste settimane è stato venduto anche all'estero: la soap in onda tutti i giorni nella fascia pomeridiana di Rai 1, sarà in onda anche in Spagna, sempre nella fascia del daytime pomeridiano, dopo i consueti appuntamenti con le soap iberiche che tutti i giorni appassionano milioni di spettatori in patria.