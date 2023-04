Grandi colpi di scena attendono i telespettatori di Terra Amara durante le puntate che verranno trasmesse su Canale 5 prossimamente. Come svelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, le decisioni di Zuleyha si ripercuoteranno su tutti gli altri personaggi. Nella speranza di poter riconquistare la fiducia del marito Demir, Altun chiederà a Yilmaz di non farle più visita in carcere. Akkaya deciderà così di allontanarsi da Adana e dare un'altra possibilità al suo matrimonio in crisi. Seguendo questa direzione, Yilmaz organizzerà un trasferimento a Istanbul con Mujgan, il piccolo Kerem Alì e la zia Behice.

Zuleyha fa una richiesta ad Yilmaz

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla scelta di Yilmaz di non divorziare più da Mujgan, dando un'altra chance alla loro unione. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione verrà a delinearsi nel momento in cui la situazione delicata di Zuleyha, in carcere per aver sparato al marito, peggiorerà quando Demir testimonierà contro di lei. Dimostrando di non avere alcuna pietà, dirà al giudice che l'atto della moglie è stato premeditato con il preciso intento di vivere la sua relazione al fianco di Yilmaz.

Temendo di dover restare per molti anni in carcere lontano dai suoi figli Leyla e Adnan, Zuleyha proverà a dimostrare al marito che non solo non lo ha tradito, ma non ha alcuna intenzione di stare con Akkaya.

A questo scopo, Zuleyha chiederà a Yilmaz di non farle più visite in carcere, precisandogli che sarà per sempre il suo unico amore, ma visto che il loro rapporto è stato interrotto dal destino la sua intenzione sarà quella di mettere il ruolo di madre al primo posto.

La scelta di Yilmaz sul suo matrimonio

A Yilmaz non resterà altro da fare, se non accettare la decisione di Zuleyha e da ciò conseguirà anche un suo cambio di rotta nei confronti della moglie.

Rivedendo la sua precedente decisione di divorziare da Mujgan, Yilmaz seguirà il consiglio del padrino Fekeli e darà un'altra possibilità al matrimonio, soprattutto per il bene del figlio Kerem Alì. Così Yilmaz organizzerà un trasferimento a Istanbul con tutta la sua famiglia compresa la zia Behice, che sarà ben lieta di tornare nella sua città natale.

Il trasferimento diventerà esecutivo oppure un nuovo evento impedirà a Yilmaz di portare a termine il suo piano di allontanarsi da Adana? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara, dove un nuovo colpo di scena potrebbe essere già dietro l'angolo.