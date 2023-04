In arrivo nuove anticipazioni di Un posto al sole per le puntate di aprile 2023 che andranno in onda su Rai 3. Quando Roberto scoprirà che il bambino di Lara non è suo figlio? I telespettatori non vedono l'ora che questo momento arrivi, così che la perfida Martinelli abbia ciò che merita. Tuttavia, non è ancora arrivato il tempo della verità e tante difficoltà aspettano Marina e Roberto, vessati da questa situazione. Stando agli spoiler di Upas, una sorpresa inaspettata cambierà le prospettive della stanca Giordano che, persa la pazienza, prenderà una decisione drastica su Ferri.

Nel frattempo, Angela scoprirà di essere incinta ma la reazione di Franco la metterà in seria crisi.

Un posto al sole anticipazioni aprile 2023: Angela scopre di essere incinta

Nelle nuove puntate di Un posto al sole in onda ad aprile Angela scoprirà di essere incinta e la sua più grande gioia sarà quella di mettere al corrente Franco del fatto che diventerà di nuovo papà. Peccato che Franco non reagirà molto bene alla lieta notizia, turbato dalle preoccupazioni economiche e pratiche. La delusione di Angela sarà molto forte e si rifugerà nelle braccia di mamma Giulia, sempre pronta a darle un consiglio buono. Che ci sia aria di crisi in questa coppia? Nel frattempo, Marina sta per ricevere una visita del tutto inaspettata.

Un posto al sole puntate aprile 2023: Marina rivede Anoux

Il rapporto tra Marina e Roberto sta traballando ancora una volta per colpa di Lara che, da quando è arrivata a Napoli con il piccolo Tommaso, sta rendendo le loro vite impossibili. Il suo obiettivo è quello di accalappiare Ferri facendolo sentire in colpa per gli errori fatti in passato con i figli, e pare ci stia proprio riuscendo.

Marina non ne può più, sentendosi sempre messa in secondo piano. La situazione cambierà radicalmente dopo che a Napoli arriverà Anoux, l'uomo che si era innamorato di lei. Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Anoux non mollerà la presa e proverà a riconquistare Marina.

Un posto al sole spoiler aprile 2023: Roberto spiazzato da Marina

Continuando con le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate che andranno in onda ad aprile 2023, vedremo Marina stanca delle continue mancanze da parte di Roberto, che andrà sempre più verso Lara. La presenza di Anoux le farà capire quanto sia importante sentirsi desiderata e così prenderà una drastica decisione che riguarda Ferri: si tratta di un aut aut oppure lascerà Napoli e metterà fine al suo matrimonio? Se così fosse, per Lara la strada sarebbe spianata, come tanto ha voluto. Ricordiamo che tutte le puntate di Un posto al sole possono essere riviste anche in replica accedendo al portale RaiPlay.