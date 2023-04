Un nuovo colpo di scena è in arrivo a Terra Amara: nelle puntate della soap che verranno trasmesse a breve su Canale 5, i telespettatori assisteranno ad un gesto estremo du Mujgan.

Come rivelano le anticipazioni della serie provenienti dalla Turchia, ormai provata dal punto di vista psicologico e incapace di gestire le emozioni legate alla richiesta di divorzio da parte di Yilmaz, la dottoressa proverà a togliersi la vita, approfittando dell'assenza di Behice. Sarà proprio la zia, rientrando in casa, a salvare la vita a Mujgan.

Yilmaz deciso a divorziare da Mujgan

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla figura di Mujgan, la cui fragilità psichica sarà svelata al pubblico della serie in tutta la sua complessità. Seguendo la storyline dell'amatissima soap turca, Yilmaz collegherà la scia di dolore e sangue che ha investito la sua famiglia e quella degli Yaman direttamente alla moglie. Sarà stata infatti Mujgan a inviare il video fatto di nascosto ad Akkaya ed Altun a Demir, il quale da quel momento vieterà alla moglie di vedere i suoi figli. In una spirale di disperazione e dolore, Zukeyha arriverà a sparare al coniuge, che finirà in come mentre per lei si apriranno le porte del carcere.

Riconoscendo quanto male la moglie ha fatto, Yilmaz chiederà il divorzio a Mujgan, aggiungendo che non esiterà a chiedere l'affidamento del figlio qualora lei usasse Kerem Alì per impedire la separazione.

Sperando di poter ricucire il suo matrimonio ormai a brandelli, la dottoressa proverà in ogni modo a riappacificarsi col marito, infischiandosene dei consigli della zia Behice che invece la spingerà ad accettare il divorzio, traendo benefici economici per lei e per il suo bambino.

Il gesto estremo della dottoressa Mujgan

Yilmaz sarà determinato a chiudere con Mujgan, la quale alla fine suo malgrado dovrà accettare la triste realtà.

Così, non trovando una via d'uscita ed essendo pentita per tutto il male fatto, la dottoressa deciderà di togliersi la vita. Mujgan inviterà la zia ad andare presso la casa di Yilmaz con il piccolo Kerem Alì ed approfittando della completa solitudine riempirà fino all'orlo la vasca da bagno e dopo essersi immersa si taglierà le vene.

Fortunatamente in quel momento rientrerà in casa Behice per prendere il biberon del bambino precedentemente dimenticato e si accorgerà del gesto estremo compiuto dalla nipote. La zia prestandole i primi soccorsi riuscirà a salvarle la vita.