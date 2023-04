In queste ore Maurizio Aiello ha mostrato sui social una pagina del copione relativa a un episodio di Un posto al sole, che andrà in onda a giugno. Nella scena, che lo vede protagonista nei panni di Alberto Palladini, si scontra duramente con Niko, a riprova che le cose per l'avvocato andranno sempre peggio. A seguire verrà descritta la sequenza per capire cosa porterà i due soci a litigare furiosamente.

Maurizio Aiello fa uno spoiler relativo a una puntata di giugno

Maurizio Aiello, in una delle sue storie, ha giocato un po' con i fan mostrando una pagina del copione che stava leggendo dal suo tablet.

Va detto che l'attore non è nuovo a questi tipi di spoiler, già in passato aveva svelato con largo anticipo alcuni eventi che sarebbero andati in onda settimane dopo.

Cosa descrive questa scena? La sequenza riguarda l'episodio 6.205, che andrà in onda a inizio giugno, ed è ambientata nello studio di Niko. Questo conferma che l'avvocato, nonostante gli ultimi avvenimenti, continuerà a lavorare nello studio con Poggi. I due però, dopo un lungo periodo di serenità, litigheranno e l'oggetto del contenzioso sarà una frase poco carina che Palladini riserverà a Manuela.

Un posto al sole, puntate giugno: Niko difende Manuela

In questa scena Niko (Luca Turco) e Alberto (Maurizio Aiello) si scambiano alcune battute in merito al funzionamento della caldaia.

Il banale dialogo rivela però un clima molto teso tra i due, Poggi non vedrà di buon occhio il modo arrogante con cui il collega si rivolge a lui.

In seguito avverrà la vera lite, quando Alberto inizierà a lamentarsi del comportamento delle gemelle con Niko. L'uomo inizierà a sbottare in merito alla poca serietà delle due gemelle Cirillo (Gina Amarante).

Alberto poi aggiungerà una frase decisamente poco felice, affermando che il suo contratto presto o tardi finirà, mentre lui avendo fatto un figlio con una delle due ha sancito un patto a vita.

Niko, punto sul vivo, scatterà e inizierà a litigare con l'uomo. Questo alterco fornisce alcune informazioni decisamente interessanti.

Viene svelato che Palladini resterà in società con Niko, ma che tra i due le cose inizieranno ad andare sempre più male. A questo va aggiunto che Niko, molto probabilmente, si sentirà di difendere Manuela a riprova che il ragazzo prova ancora qualcosa per la sua ex.

Un pessimo periodo per Palladini

Per Alberto quello attuale non è di certo un buon periodo. L'uomo ha perso il Vulcano e Diana (Sara Zanier). Inoltre a breve verrà lasciato anche da Clara che scoprirà i suoi tradimenti. Pare proprio che gli resterà solo il suo lavoro, tuttavia la sensazione è che anche con Niko si incrini qualcosa. Resta da capire cosa ci sarà da aspettarsi per questo personaggio, ormai rimasto solo contro tutti.