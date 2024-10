Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano che, nell'episodio che andrà in onda venerdì 4 ottobre alle 16 su Rai 1, Vittorio è vivo e non sarà nemmeno ferito, nonostante Tancredi gli abbia sparato un colpo con l’arma di Umberto: l'uomo deciderà di non denunciarlo per quanto accaduto. Tancredi ha compiuto questo gesto dopo che Vittorio gli ha fatto credere che Matilde fosse incinta.

Vittorio Conti non è morto dopo lo scontro con Tancredi

La puntata andata in onda nel pomeriggio di giovedì 3 ottobre ha lasciato i telespettatori in ansia in merito alla sorte di Vittorio, dopo il colpo di arma da fuoco sparato da Tancredi.

Le anticipazioni rivelano che Conti non è morto e sarà anche in vena di festeggiamenti con i suoi amici ed ex colleghi del negozio. Dimostrerà ancora una volta di essere un signore e non denuncerà il rivale in amore per il gesto del giorno precedente. Mentre Conti preferirà sorvolare sull’accaduto per non mettere altra benzina sul fuoco, Umberto rimarrà sconvolto venendo a sapere ciò che ha fatto Tancredi. Sarà quest'ultimo a rivelargli di aver rubato la sua arma e di averla puntata contro Conti. Umberto dirà a Tancredi che potrebbe chiamare anche il prefetto di Milano per il suo gesto sconsiderato e per farlo arrestare immediatamente.

Enrico vuole licenziarsi da Il Paradiso delle signore

Vittorio non rivelerà a nessuno quanto accaduto e non vorrà rovinare la giornata di festeggiamenti con i suoi ex colleghi.

Regalerà un libro ai suoi amici e ci saranno soltanto pagine bianche: vorrà far scrivere a loro il futuro del negozio di moda. Enrico invece, messo alle strette dagli ultimi accadimenti, ribadirà ad Armando la sua volontà di licenziarsi dal negozio. Ferraris, sentendo le parole del magazziniere, proverà a confortarlo, augurandogli di potere incontrare sua figlia quanto prima, ma Brancaccio riterrà ancora molto lontano quel giorno.

Spazio anche alle vicende di Elvira, che rivelerà a Salvatore di avere scelto lui e di avere interrotto ogni rapporto con il padre. I due fidanzati si troveranno a cena da soli a casa delle Veneri e fra di loro accadrà qualcosa di magico. Poco prima dell'incontro, Irene raccomanderà al giovane Amato di rendere felice Elvira.

Riepilogo degli episodi precedenti: Vittorio Conti è tornato a Il Paradiso delle signore

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Roberto Landi è andato a prendere Vittorio Conti all’aeroporto con l’auto di Marcello Barbieri. Le Veneri erano entusiaste nel rivedere l’ex direttore del negozio. Nel frattempo, Tancredi è andato nello studio di Umberto e, poco prima di incontrare Conti, ha rubato la sua pistola. Vittorio ha fatto intendere a Tancredi che Matilde fosse in dolce attesa e Di Sant’Erasmo, di conseguenza, gli ha sparato un colpo. Enrico ha avuto qualche problema e la sua copertura ha rischiato di saltare: un suo compagno di liceo di Roma l’ha riconosciuto, ma lui ha fatto finta di niente. Anche Armando ha scoperto che Brancaccio ha una figlia: ha ascoltato una telefonata del suo collega.