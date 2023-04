L'intervista con la quale Federico Dainese di Uomini e donne ha criticato Armando, Federico, Carola e Lavinia, sta facendo molto discutere. Se i diretti interessati non si sono ancora esposti per difendersi dalle frecciatine che gli ha lanciato il collega di trono sul fatto che non si farebbero più sentire da quando è finita l'esperienza nel programma, ci ha pensato Federica Aversano a schierarsi indirettamente con il ligure con una Instagram Stories.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Le stoccate che Dainese ha lanciato a Carola e Lavinia dopo le scelte a Uomini e Donne hanno diviso il pubblico: da un lato c'è chi concorda con l'ex tronista sul cambiamento che avrebbero fatto alcuni protagonisti del cast dopo l'addio a programma, dall'altro chi non crede a questa versione e accusa Federico di essere un po' invidioso della felicità altrui.

Nel primo gruppo citato c'è anche una delle ragazze che lo scorso settembre hanno esordito nel Trono Classico per cercare l'anima gemella: si tratta di Federica Aversano, la prima ad aver abbandonato il format senza scegliere perché non si sentiva pronta per una relazione.

Dopo aver condiviso uno dei tanti articoli che sono stati pubblicati in queste ore sulle frecciatine di Federico agli ex "colleghi" di poltrona rossa, la napoletana ha commentato: "Sei sempre il mio preferito". Aversano, dunque, ha lasciato intendere di pensarla come Dainese sui tronisti che a Uomini e Donne hanno avuto la fortuna di trovare l'amore e poi sarebbero spariti dalla vita dei colleghi.

Il silenzio dei ragazzi di Uomini e Donne

Federico, infatti, ha rilasciato un'intervista nella quale ha raccontato che Nicotera avrebbe smesso di rispondergli ai messaggi e alle telefonate dal momento in cui si è fidanzato con Carola. "A lei piacciono molto i social e forse gli ha detto di non sentirmi più perché pensa che la odio", ha fatto sapere il giovane protagonista del Trono Classico 2022/2023.

Anche Lavinia Mauro avrebbe cambiato atteggiamento subito dopo aver scelto Alessio Corvino davanti alle telecamere, come se legandosi ad una persona non avesse più sentito il bisogno di portare avanti l'amicizia con Federico e Federica.

Attesa per i nuovi sviluppi a Uomini e Donne

Da quando è stata pubblicata in rete l'intervista di Dainese, nessuno dei tronisti tirati in ballo si è esposto per replicare.

Neppure Carola, che è stata accusata di aver condizionato Nicotera nel rapporto che aveva instaurato con il collega Federico durante il percorso comune nel dating-show, ha preso parola sui social network per confermare o per smentire questa versione. Stesso discorso va fatto per Lavinia, che probabilmente non si è sentita toccata dalle frecciatine del ligure e preferisce usare Instagram per aggiornare i fan sulla bella storia d'amore che sta vivendo con Alessio. L'unica ad aver espresso un'opinione a riguardo, è Federica Aversano, l'altra tronista del cast che l'ha abbandonato dopo aver capito che nessuno dei corteggiatori presenti faceva al caso suo.