Alessio Campoli volta pagina dopo il no di Lavinia a Uomini e donne e si concentra sul suo aspetto fisico. Sono passate un po' di settimane dal giorno in cui c'è stata la fatidica e attesa scelta finale della tronista nello studio della trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

Un percorso che ha visto trionfare l'amore tra Lavinia e Alessio Corvino: la tronista, quindi, ha ripudiato l'altro corteggiatore Campoli che, pur non nascondendo la sua amarezza, ha scelto di voltare pagina definitivamente.

Nel dettaglio, la scelta di Lavinia a Uomini e donne è stata uno dei momenti clou di questa stagione del talk show.

Un percorso decisamente lunghissimo e a tratti estenuante quello della tronista romana che, alla fine, ha scelto di uscire di scena assieme ad Alessio Corvino.

I due hanno intrapreso così la loro storia d'amore, pronti a viversi lontani dai riflettori mediatici. Alessio Campoli, invece, ha dovuto fare i conti con il no della tronista e in questi giorni è tornato ad essere attivo sui social.

Archiviata la fine della sua seconda esperienza a Uomini e donne, Alessio Campoli si è mostrato in una serie di duri allenamenti in palestra, seguito da un istruttore che si sta prendendo cura della sua forma e della sua crescita fisica.

Insomma, l'ex corteggiatore di Lavinia sembra aver voltato pagina per concentrarsi in primis sul suo aspetto, probabilmente intenzionato a sfoggiare una forma "invidiabile" in vista dell'estate che è ormai alle porte.

E, in questi ultimi giorni, Alessio Campoli è tornato a parlare anche della possibilità di salire sul trono di Uomini e donne nel corso della prossima stagione televisiva.

Il ritorno di Alessio Campoli come tronista a Uomini e donne?

L'ex corteggiatore ha ammesso che in questo periodo non ci sta pensando ma, al tempo stesso, ha svelato che se dovesse essergli fatta una proposta da parte della produzione del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, la prenderebbe in considerazione e farebbe le sue valutazioni.

Insomma, Alessio non ha escluso a priori la possibilità di poterlo vedere sul trono di Uomini e donne a partire dal prossimo settembre: tutto dipenderà anche dall'evolversi dell'estate e dalle novità del suo percorso sentimentale, dove ormai non c'è più spazio per il ricordo di Lavinia.

Tra i nuovi tronisti in lizza per la nuova edizione del talk show, spicca anche il nome di Alice Barisciani, anche lei ex corteggiatrice di questa stagione, dove ha avuto modo di provare a conoscere meglio il tronista Federico Nicotera.