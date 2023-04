Un nuovo colpo di testa di Yilmaz farà vacillare i piani malefici di Behice: durante le prime puntate della terza stagione di Terra Amara, che andranno in onda su Canale 5 prossimamente, Akkaya rifiuterà un'importante proposta del padrino Fekeli. Come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, Ali Rahmet proporrà al figlioccio di diventare il suo padre legittimo attraverso l'adozione, ma lui rifiuterà per non fare un torto al suo vero padre ormai defunto. A questo punto, considerato anche l'arrivo di Fikret, la zia di Mujgan temerà che le sue mire economiche riguardanti i beni di Fekeli falliscano.

Cosa farà la perfida Behice?

Le mire economiche di Behice

Proseguono le anticipazioni della terza stagione di Terra amara concentrandosi sul rapporto tra Fekeli e Yilmaz. Seguendo la trama della soap soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Fekeli confiderà a Behice che, considerando Akkaya come un vero figlio, la sua intenzione sarà quella di lasciargli tutti i suoi beni. A tal proposito Ali Rahmet contatterà un avvocato e gli farà preparare tutti i documenti necessari per adottare legalmente Yilmaz, ed evitare problemi con la legge quando lui non ci sarà più.

Behice sarà lieta nell'apprendere la notizia. La perfida donna considererà l'adozione come la fine di tutti i suoi problemi economici, dopo che il fratello l'ha lasciata sommersa dai debiti.

Per tale ragione la zia inviterà Mujgan a stare calma e a non perdere più la pazienza con il marito, annunciando che se effettivamente Yilmaz diventerà figlio di Fekeli, entrambe torneranno a essere ricche come lo erano un tempo.

Yilmaz non vuole essere adottato da Fekeli

Tutti i malefici piani di Behice però subiranno un brusco stop nel momento in cui, proprio quando tutti i documenti saranno pronti, Yilmaz annuncerà a Fekeli che non intende farsi adottare per non mancare di rispetto al padre defunto che lo ha cresciuto.

Behice, anche se dovrà far finta di non essere infastidita da questa decisione, andrà su tutte le furie, visto che vedrà sfumare così i suoi sogni di ricchezza.

Inoltre la zia della dottoressa dovrà fare i conti con l'inaspettato arrivo alla tenuta di Fikret Fekeli, il nipote di Ali Rahmet. Il giovane parente potrebbe rappresentare per la donna un ulteriore ostacolo da superare.

I telespettatori dovranno comprendere quali saranno le prossime mosse di Behice, e come si evolverà il rapporto tra Fekeli e Yilmaz con l'arrivo del nipote Fikret. Per scoprirlo non resta che attendere le prossime puntate di Terra amara provenienti.