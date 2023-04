Chi saranno i prossimi tronisti di Uomini e donne? Mancano ancora due mesi alla fine di questa fortunatissima edizione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi e non si esclude che, nel corso delle prossime registrazioni, possa esserci spazio per la presentazione di nuovi tronisti.

Dopo la scelta finale di Federico Nicotera, spetterà a Lavinia Mauro svelare il nome della persona con la quale intende costruire il suo futuro fuori dallo studio del talk show Mediaset.

E, a quel punto, non si esclude che possano entrare in campo dei nuovi tronisti, pronti a mettersi in gioco per cercare l'amore.

Tempo di scelte a Uomini e donne e si parla di nuovi tronisti

Nel dettaglio, l'attuale edizione di Uomini e donne che terminerà entro i primi giugno, è stata caratterizzata dall'addio di due tronisti e dalle scelte finali di altrettanti due volti della trasmissione Mediaset.

Il primo a congedarsi è stato il giovane Federico Nicotera [VIDEO] che, circa un mese fa, ha coronato il suo sogno d'amore con la bella Carola.

I due sono usciti insieme dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi, pronti a prendere in mano le redini della loro storia d'amore e a viversi lontani dai riflettori mediatici.

Stessa situazione per Lavinia Mauro che, dopo sette mesi di permanenza in trasmissione, ha coronato il suo sogno d'amore con Alessio Corvino.

Alessio Campoli tra i nuovi tronisti di Uomini e donne 2023?

La tronista, al rush finale, ha spezzato il cuore all'altro pretendente Alessio Campoli, anche lui giunto alle battute conclusive di questa edizione.

E, adesso, i primi retroscena sui nuovi tronisti di Uomini e donne, vedono proprio Campoli in pole position per entrare a far parte del cast della trasmissione di Maria De Filippi.

Non si esclude, infatti, che dopo una doppia esperienza come corteggiatore, Campoli possa essere "promosso" da Maria De Filippi.

La conduttrice potrebbe decidere di piazzarlo sul trono e, in tal modo, accontentare le richieste delle tantissime fan e ammiratrici della trasmissione, che sperano possa essergli data una seconda chance.

Chiara e Alice in lizza come possibili nuove troniste a Uomini e donne

E poi ancora, tra i nomi in lizza come nuovi tronisti di Uomini e donne, figura anche quello di Alice Barisciani, la non scelta di Federico Nicotera.

Anche in questo caso, i fan del talk show si augurano che la ragazza possa essere premiata dalla redazione e dalla padrona di casa con il trono.

Tra i nomi emersi nel corso delle ultime settimane, figura anche quello di Chiara Rabbi, ex fidanzata del tronista Davide Donadei, che quest'anno è stato tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 su Canale 5.