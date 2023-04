L'appuntamento con Uomini e donne è confermato per la giornata di mercoledì 26 aprile, quando riprenderà la consueta programmazione del talk show pomeridiano di Maria De Filippi dopo la pausa per il ponte della Liberazione.

Le anticipazioni sul talk show rivelano che si entrerà subito nel vivo di questa nuova intensa settimana di programmazione, dove a tenere banco saranno le vicende di Tina Cipollari.

L'opinionista del talk show si ritroverà ai ferri corti con il cavaliere Elio e tra i due voleranno parole grosse, al punto che Maria si ritroverà costretta a intervenire in prima persona.

Gemma smaschera Elio: anticipazioni Uomini e donne del 26 aprile 2023

Le anticipazioni di Uomini e donne del 26 aprile rivelano che la settimana partirà con le vicende del trono over, e in particolar modo con gli ultimi risvolti della frequentazione tra Gemma ed Elio.

La dama torinese, dopo aver fatto i conti con il rifiuto da parte del cavaliere, si ritroverà a dover gestire una situazione che non passerà inosservata.

Gemma confesserà di aver ricevuto dei messaggi da parte di Elio, che a quanto pare avrebbe voluto comunque sentirla nel corso della settimana, nonostante il rifiuto.

A quel punto Gemma ammetterà di avere non pochi dubbi sul conto del cavaliere, al punto da chiedersi quale sia il suo "gioco".

Elio scatena il caos: anticipazioni Uomini e donne

Immediata la reazione di Elio: le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che il cavaliere proverà a difendersi dalle varie insinuazioni, sostenendo di aver contattato Gemma solo per amicizia e non per un secondo fine.

Eppure in studio scoppierà il caos: i vari protagonisti del trono over ricorderanno a Elio che lo scopo della trasmissione di Maria De Filippi non è quello di mettersi alla ricerca di nuovi amici, ma bensì di cercare un partner col quale condividere la vita.

I colpi di scena non finiranno qui, perché gli spoiler della prossima puntata del talk show in programma il 26 aprile su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio anche per un duro intervento da parte di Tina.

Tina perde le staffe con Elio, Maria interviene: anticipazioni Uomini e donne 26 aprile

Elio, dopo la discussione con Gemma, rivelerà di voler riprendere in mano le redini del suo legame con la dama Paola e cercare così di conquistarla ancora una volta, dopo la fine della loro frequentazione.

Immediata la reazione di Tina che, a quel punto, finirà per perdere le staffe nei confronti del cavaliere.

L'opinionista di Uomini e donne si scaglierà duramente nei confronti del cavaliere, al punto da rendere necessario l'intervento di Maria De Filippi, che proverà a riportare la calma in studio.