Armando Incarnato continua a essere al centro dell'attenzione in questa edizione di Uomini e donne over. Il cavaliere napoletano è uno dei personaggi più controversi e discussi del momento e, come se non bastasse, si è reso protagonista anche di un post criptico sui social.

Dalle storie del suo profilo Instagram, Armando ha postato un messaggio che non è passato inosservato, molti dei quali si sono subito chiesti cosa stesse succedendo nella vita privata del cavaliere.

'Ho solo le mani legate amore', il messaggio di Armando spiazza i fan

Dopo essere stato al centro dell'attenzione a Uomini e donne per l'accusa di avere un manager alle sue spalle, Armando è tornato sui social con un messaggio che non è passato inosservato tra i fan.

"Anche io ti amo", inizia così il messaggio criptico che Armando ha postato in queste ore sul suo profilo ufficiale Instagram.

"E chi ha fatto di tutto per dividerci se ne pentirà amaramente. Te lo giuro sulla mia vita. Ho solo le mani legate amore", ha proseguito ancora Armando nel suo messaggio criptico social.

Mistero sul messaggio criptico di Armando Incarnato sui social

A chi sono indirizzate queste parole del cavaliere di Uomini e donne? Il mistero resta, ma non si esclude che la "destinataria" di queste parole d'amore possa essere la sua bambina, dato che proprio nel corso delle ultime puntate del talk show Armando ha ammesso di essere stato messo in discussione come padre.

In attesa di scoprire se nel corso delle prossime ore Armando farà chiarezza sul post criptico che ha pubblicato in queste ore sul suo profilo social, le anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per un po' di novità legate al cavaliere napoletano.

Armando rischia la rissa in studio con Riccardo: anticipazioni Uomini e donne

Armando si ritroverà a dover fare i conti con nuove critiche e insinuazioni che verranno mosse in studio da Aurora, sempre più pronta a voler smascherare le bugie del cavaliere napoletano, con l'intento di metterlo alle strette.

Questa volta la situazione in studio assumerà una piega del tutto inaspettata: gli spoiler che arrivano dall'ultima registrazione del talk show pomeridiano di Canale 5 rivelano che Armando si ritroverà ad affrontare un durissimo faccia a faccia con Riccardo Guarnieri.

La situazione tra i due rischierà di degenerare e a quel punto sarà necessario l'intervento di altri volti della trasmissione, pronti a intervenire per evitare il peggio tra i due storici "rivali", entrambi presenti in trasmissione da un po' di anni.