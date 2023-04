Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per nuovi momenti di tensione che avranno come protagonisti Armando e Riccardo.

Il clima tra i due cavalieri del trono over continuerà a non essere dei migliori, al punto che in studio si ritroveranno ad affrontare l'ennesimo scontro, che questa volta porterà Armando e Riccardo a sfiorare la rissa.

Il motivo di questo scontro sarà legato anche alla dama Aurora che, nel corso dell'ultima registrazione del talk show, si è mostrata particolarmente "spietata" nei confronti del cavaliere napoletano.

Aurora 'spietata' con Armando: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Aurora continuerà a portare avanti la sua "crociata" nei confronti di Armando, con lo scopo ben preciso di smascherare i "teatrini" che secondo lei il cavaliere farebbe ai danni della trasmissione di Maria De Filippi.

A quanto pare Aurora si sarebbe messa in contatto con ex dame della trasmissione che in passato hanno avuto modo di conoscere e frequentare Riccardo, per chiedere loro se ci sono stati degli incontri "senza telecamere" anche fuori dallo studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Insomma Aurora continua a fare di tutto per cercare di scoprire la verità sul conto del cavaliere napoletano e capire se ha ingannato o meno la redazione nel corso di questi anni.

Si accende lo scontro tra Armando e Riccardo: nuove anticipazioni Uomini e donne

Un atteggiamento "spietato" quello della dama che, senza farsi troppi problemi, continuerà ad andare avanti per la sua strada anche nel corso delle prossime puntate di questa edizione di Uomini e donne, intenzionata a far emergere la sua verità sul conto del cavaliere napoletano.

I colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate di questa edizione, rivelano che ci sarà spazio anche per l'ennesimo scontro tra Armando e Riccardo.

I due si ritroveranno ai ferri corti e questa volta si ritroveranno a sfiorare la rissa.

Armando e Riccardo separati in studio: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni sull'ultima registrazione del talk show, riportate da Lorenzo Pugnaloni, rivelano che i due protagonisti del trono over arriveranno quasi alle mani, al punto che gli altri presenti in studio interveranno per separarli ed evitare che la situazione potesse degenerare.

Una scena che, tuttavia, Maria De Filippi potrebbe decidere di censurare nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne su Canale 5.