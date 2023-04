Nel corso della registrazione odierna di U&D Armando e Riccardo si sono messi le mani addosso: è questa l'anticipazione più spiazzante che è trapelata dagli studi Elios a fine riprese. Il blogger Pugnaloni, poi, ha spiegato cosa è accaduto tra i due nel pomeriggio: Guarnieri si è intromesso in una lite che Incarnato stava avendo con Aurora e poco dopo è arrivata la rissa. I cavalieri sono stati vicinissimi prima che li separassero e, quando gli animi si sono calmati, hanno fatto pace.

Aggiornamenti sulle riprese di U&D

Gli spoiler delle riprese di U&D del 22/04 riguardano soprattutto una rissa che c'è stata in studio tra due "veterani" del Trono Over.

Tutto è iniziato con l'ennesima frecciatina che Aurora ha lanciato ad Armando sul suo passato sentimentale: la dama ha insinuato che il napoletano avrebbe continuato a frequentare Lucrezia anche dopo l'addio di quest'ultima al programma.

Per provare a dimostrare la sua tesi, la romana ha contattato la ragazza e le ha chiesto spiegazioni circa il suo attuale rapporto con Incarnato: quello che Tropea probabilmente non si aspettava, è che la giovane ha raccontato tutto al cavaliere.

Tra i due, dunque, oggi è nato un diverbio accesissimo e senza esclusione di colpi. Gianni Sperti ha anche ascoltato alcuni audio dell'ex corteggiatrice ma nessuno di questi ha confermato che avrebbe avuto un flirt con Armando nell'ultimo periodo.

Dubbi sulla messa in onda a U&D

Mentre Armando litigava con Aurora, Riccardo si è messo in mezzo ed è proprio in quel momento che c'è stata la rissa che è al centro delle anticipazioni odierne di U&D.

Tramite il suo profilo Instagram, il blogger Pugnaloni ha spiegato che i due cavalieri si sono messi le mani addosso per pochissimo tempo, anche perché quasi immediatamente sono intervenuti i presenti per separarli.

"Non parliamo di un incontro di boxe sul ring. Sono stati vicinissimi e poi li hanno bloccati, è stato un attimo", ha precisato Lorenzo nel raccontare cosa è accaduto in studio nel pomeriggio del 22 aprile.

Secondo il ragazzo, ma anche secondo la maggior parte dei telespettatori, la scena del "corpo a corpo" tra Guarnieri e Incarnato non andrà in onda: in passato, infatti, la redazione ha già censurato momenti del genere e molto probabilmente succederà anche stavolta quando la puntata passerà dalla fase di montaggio.

Il chiarimento tra i veterani di U&D

Sempre leggendo le anticipazioni dell'ultima registrazione di U&D (che sarà trasmessa in tv da mercoledì 26 aprile, quando il dating-show tornerà regolarmente in onda dopo una pausa di quasi una settimana), si apprende che i due protagonisti della "rissa" hanno fatto pace.

"Armando poi si è scusato e lui e Riccardo si sono stretti la mano", ha fatto sapere il blogger Pugnaloni sui social network.

Non è chiaro se questo chiarimento sia stato spontaneo oppure se dietro c'è lo zampino di Maria De Filippi, da sempre attentissima a tutto quello che accade in studio e al messaggio che può arrivare a casa.

Non è la prima volta che Incarnato e Guarnieri finiscono faccia a faccia e terze persone sono costrette ad intervenire per separarli: l'astio tra i due ha radici profonde e col passare degli anni non si è affatto ridimensionato.

Non appena ne hanno l'occasione, infatti, i protagonisti del Trono Over litigano e si rinfacciano cose e atteggiamenti che non gli sono mai andati bene, la maggior parte dei quali sono legati ai rapporti che hanno (oppure che hanno avuto) con Ida Platano.

Armando è molto amico della parrucchiera e la difende sempre, mentre Riccardo è il suo storico ex e quando può punzecchia sia lei che il nuovo compagno Alessandro.