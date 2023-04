Grandi colpi di scena e momenti di tensione nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne in onda durante il mese di aprile in tv.

Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per delle nuove pesanti accuse nei confronti della tronista Nicole, la quale si ritroverà messa alle strette in studio sia da Gianni Sperti che dalla sua "rivale" Roberta Di Padua, con la quale non vi è affatto un rapporto di stima.

Nicole finisce sotto accusa in trasmissione: nuove anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne, riportate in esclusiva da Lorenzo Pugnaloni a Blasting News, rivelano che Nicole si ritroverà messa nei guai dopo delle pesanti accuse che le verranno mosse in studio.

Il motivo? La tronista verrà beccata nel momento in cui riceverà un bigliettino da parte del suo pretendente Andrea che, a quanto pare, nella registrazione della scorsa settimana avrebbe mandato un messaggio segreto alla tronista in carica.

Un gesto che non è piaciuto affatto, al punto che Gianni Sperti si è duramente scagliato contro la ragazza, accusandola di prendere in giro e ingannare la redazione del talk show.

Secondo l'opinionista del talk show, Nicole e Andrea si sentirebbero di nascosto e quindi la tronista starebbe portando avanti questa relazione parallela.

Cristian lascia la trasmissione: anticipazioni Uomini e donne

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che la tronista si ritroverà a dover fare i conti con l'addio del suo corteggiatore Cristian, il quale deciderà di abbandonare la trasmissione in maniera definitiva e quindi gettare la spugna.

Nel corso dell'ultima registrazione dell'8 aprile, in tanti si sarebbero aspettati un possibile ritorno in scena del corteggiatore, ma così non è stato.

Cristian non si è presentato in studio per le riprese delle nuove puntate di Uomini e donne, confermando di fatto la sua intenzione di voler abbandonare la trasmissione e rinunciare così alla scelta finale.

Nicole in crisi per Cristian: anticipazioni Uomini e donne prossime puntate

Una situazione che ha messo in crisi Nicole: gli spoiler sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che la tronista ha ammesso di non sapere se andrà a cercarlo fuori dalla trasmissione, oppure se lo lascerà andare liberamente e in tal modo metterà la parola fine alla loro frequentazione.

Intanto, Gianni è tornato ad attaccare Nicole per i suoi comportamenti e i modi di fare in studio: l'opinionista sembra essere convinto al 100% del fatto che la tronista stia solo prendendo in giro la redazione, dato il suo spiccato interesse per Andrea.