Scatta la censura al serale di Amici 2023 su Canale 5. Questo sabato 8 aprile è andata in onda la quarta puntata del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che, come sempre, ha riservato grandi emozioni e colpi di scena.

Come riportato dalle anticipazioni di "Amici News", nel corso della registrazione di questa settimana c'è stato stato spazio per una lite accese tra Maria De Filippi e Raimondo Todaro.

La conduttrice e il prof di ballo di questa edizione si sono ritrovati ai ferri corti in trasmissione ma, il pubblico da casa, non ha avuto modo di vedere tale scena in televisione.

Scoppia la lite tra Maria De Filippi e Todaro alla registrazione di Amici 2023

Nel dettaglio, durante la registrazione della quarta puntata del serale di Amici 2023 c'è stato spazio per una accesa discussione in studio tra Maria De Filippi e Raimondo Todaro.

La conduttrice non ha gradito alcune affermazioni fatte dal prof in puntata, perché secondo lei andavano a sminuire determinati allievi ancora in gara al serale, tra cui la ballerina Maddalena mentre erigeva Angelina a prima della classe.

Questa volta pare che la conduttrice si sia furiosamente scagliata contro Todaro al punto che, la scena in questione non è stata trasmessa nel corso della quarta puntata del serale di questa edizione.

Scatta la censura al serale di Amici 2023: De Filippi e Todaro tagliati

Gli spettatori e appassionati del talent show hanno subito notato che, al termine della terza manche, non c'è stato spazio per la messa in onda di questa lite furibonda che ha visto protagonisti De Filippi e Todaro.

A quanto pare, quindi, in fase di montaggio si è preferito censurare la scena e quindi tagliarla dalla quarta puntata del serale di Amici 2023.

Una scelta che ha in parte spiazzato i fan, dato che in moltissimi aspettavano la puntata di questa settimana del talent show Mediaset, anche per poter vedere la furiosa lite tra la conduttrice e il prof di ballo della scuola.

'Censurata una delle liti più attese', i fan di Amici 2023 polemici sui social

"Ma come, hanno fatto vedere tante liti inutili nel corso della stagione e poi vanno a censurare una delle più attese di questa stagione?", ha scritto un fan del talent show rammaricato dal fatto di non poter vedere in onda lo scontro avvenuto in fase di registrazione.

"Ma io volevo vedere questa litigata, non si fa così", ha scritto ancora qualcun altro commentando la puntata di questa settimana.

In ogni caso, però, durante l'appuntamento di questa settimana con il serale, c'è stato comunque spazio per un accesissimo scontro al vetriolo tra Lorella Cuccarini e Arisa, che si sono ritrovate ai ferri corti in studio "per colpa" di Cricca.