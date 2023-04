L'appuntamento con le nuove puntate di Uomini e donne promette importanti colpi di scena. Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per delle novità legate alle vicende di Nicole, la quale si ritroverà a dover affrontare la rabbia del suo pretendente Carlo.

Spazio anche alle vicende di Riccardo Guarnieri che, nel corso dei nuovi appuntamenti di questa edizione, non si farà problemi a mettere con le spalle al muro il suo rivale Armando Incarnato circa la questione del manager.

Nicole si lascia andare con Andrea: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che trovano spazio nella fascia del daytime di Canale 5, rivelano che per Nicole arriverà il momento di riprendere in mano le redini del suo percorso con Andrea.

Dopo un ultimo periodo di incomprensioni e momenti che hanno fatto temere il peggio per i due ragazzi, ecco che la tronista deciderà di portarlo nuovamente in esterna.

Tra i due scatterà subito un sentimento speciale, che permetterà loro di chiarirsi e mettere da parte tutte le incomprensioni che sono sorte nel corso dell'ultimo periodo, per cercare così di riprendere in mano il loro rapporto in vista della scelta finale.

Nicole nei guai con Carlo: anticipazioni Uomini e donne

E, proprio durante la nuova esterna, sarà Andrea a prendere in mano le redini della situazione, tanto da far lasciare andare la tronista ad un bacio particolarmente passionale e intenso.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, proprio questo bacio, metterà la tronista nei guai: Carlo, infatti, andrà su tutte le furie e durante la messa in onda dell'esterna, lascerà lo studio e andrà via.

Un duro colpo per Nicole che, nel momento in cui scoprirà cosa è successo, si renderà conto di non poterlo lasciare andare via in questo modo e deciderà così di lasciare lo studio per correre da Carlo e chiarirsi.

Riccardo smaschera Armando sul manager: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne, inoltre, rivelano che ci sarà spazio anche per una resa dei conti finale tra Armando e Riccardo.

I due volti del trono over si ritroveranno l'uno contro l'altro e, questa volta, sarà Riccardo a smascherare il suo rivale, con una serie di rivelazioni che non passeranno inosservate.

Riccardo, infatti, finirà per smascherare Armando sulla questione del manager, sostenendo di aver saputo anche lui, con certezza, che il cavaliere napoletano avrebbe una persona che lo starebbe seguendo e gestirebbe le sue ospitate.

Parole al vetriolo quelle di Riccardo che, nello studio del talk show Mediaset, hanno acceso la scintilla dello scontro tra i due volti del trono over, i quali si sono ritrovati a sfiorare la rissa.