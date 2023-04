L'appuntamento con il serale di Amici 2023 prosegue con successo su Canale 5 e, tra i protagonisti di questa edizione, vi è il ballerino Giuseppe Giofrè, scelto da Maria De Filippi come nuovo giudice dello show.

In una recente intervista, è stato proprio Giofrè a svelare dei retroscena inediti sul suo rapporto speciale con la padrona di casa del talent show di Canale 5, che quest'anno ha scelto di "promuoverlo" e affidargli la poltrona da giurato nel suo show in onda ogni settimana in tv.

L'appuntamento con il serale di Amici 2023 spopola su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con il serale di Amici 2023 continua ad essere uno dei più seguiti dal pubblico di Canale 5, con una media complessiva che supera la soglia dei quattro milioni di spettatori a settimana e punte del 30% di share.

Un successo dovuto in primis al gradimento del pubblico verso gli allievi in ​​gara quest'anno e in parte alla nuova giuria dello spettacolo, fortemente voluto da Maria De Filippi.

Giuseppe Giofrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi sono i tre giurati di questa ventiduesima edizione e, nonostante qualche critica da parte dei fan social, sembra che abbiano fatto breccia nel cuore degli spettatori.

'Maria non è come la conoscete', la retroscena sulla conduttrice di Amici 2023

A raccontare qualche aspetto inedito sulla padrona di casa del talent show, è stato proprio Giuseppe Giofrè. Il ballerino ha svelato delle retroscena su Maria De Filippi e sul suo modo di fare fuori dallo studio televisivo della sua popolarissima trasmissione in onda su Canale 5.

"Maria non è come la conoscete. È ancora meglio. In tv si trattiene un po', ma è di un'umanità e di una sensibilità straordinaria", ha svelato il ballerino e giudice al serale di Amici 2023.

"Ti legge dentro", ha proseguito ancora Giofrè aggiungendo di non aver bisogno di tante parole con Maria De Filippi, dato che basterebbe un semplice sguardo per entrare in sintonia.

La confessione di Giuseppe Giofrè sul rapporto con Maria De Filippi

A tal proposito, Giuseppe ha ammesso che tornare ad Amici per lui non è affatto una "retrocessione", bensì un semplice ritorno alle origini e non ha nascosto di dover essere per sempre grato alla De Filippi per l'opportunità che gli ha dato, visto che proprio grazie al talent show, è decollata la sua carriera come ballerino di fama internazionale.

Nel corso degli anni, infatti, Giofrè ha avuto modo di partecipare ai tour mondiali di star della musica pop, come Britney Spears, Taylor Swift e Jennifer Lopez.

"In Italia torno solo per Maria", ha ammesso il ballerino che fino a metà maggio sarà impegnato col serale di Amici 2023, in onda ogni sabato sera su Canale 5.