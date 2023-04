L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 si prepara a salutare il pubblico e, nel corso della settimana che va dal 1° al 5 maggio 2023, saranno in onda le ultime puntate di questa fortunatissima settima stagione che sta registrando ottimi ascolti in daytime.

Le sorprese non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci saranno in primis le sorti della contessa Adelaide che, tuttavia, non tornerà nella sua amata città.

Spazio anche alle vicende di Vittorio che, dopo aver fatto una scoperta a dir poco sorprendente, finirà per far perdere le sue tracce misteriosamente.

Marcello sulle tracce della contessa Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in città di Marcello.

Il giovane Barbieri si è messo sulle tracce della sua amata contessa, desideroso di scoprire la verità sulla sua sparizione nel buio e in particolar modo il perché di tale scelta.

Di conseguenza, Marcello ha scelto di mettersi in viaggio per raggiungere Zurigo, città in cui si trovava la donna e alla fine l'ha rintracciata.

I due si sono visti e, durante tale incontro, la contessa ha gettato la maschera confessando al suo amato Barbieri tutta la verità sul segreto e il mistero che la riguarda.

Adelaide non torna nel finale: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 ultime puntate

Insomma, nel finale della settima stagione de Il Paradiso delle signore, Marcello scoprirà come stanno davvero le cose ma non potrà parlarne con nessuno: per il momento, infatti, preferirà mantenere il riserbo assoluto, come promesso alla sua amata.

Adelaide, infatti, non tornerà in città assieme a Marcello: la donna proseguirà il suo soggiorno in Svizzera ma sarà comunque presente nel corso dell'ottava stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, così come svelato dalla stessa Vanessa Gravina in una recente intervista.

Vittorio scompare nel buio: anticipazioni Il Paradiso delle signore ultime puntate

In attesa di scoprire tutti gli sviluppi sul caso della contessa, le anticipazioni riguardanti le ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Vittorio.

L'uomo continuerà a essere al fianco di Matilde per cercare di arrivare alla verità sulla drammatica notte dell'incendio al mobilificio.

Tuttavia, proprio in questi episodi conclusivi della soap, Vittorio si ritroverà a fare i conti con la scoperta di una notizia clamorosa sul conto del suo rivale Tancredi.

A quel punto, il proprietario del Paradiso si ritroverà in grande difficoltà e non saprà se confessare tutto o meno alla diretta interessata.

Sta di fatto che, nell'ultima puntata della settima stagione, Vittorio farà perdere misteriosamente le sue tracce, sparendo nel buio.

La resa dei conti finale tra Marco e Gemma nel finale de Il Paradiso delle signore

Un finale che si preannuncia denso di emozioni anche per la coppia composta da Marco e Gemma: per i due giovani protagonisti della soap opera, arriverà il momento di uscire allo scoperto e di confessare apertamente quelli che sono i reali sentimenti che provano l'uno nei confronti dell'altro.

Per Gemma sarà un vero e proprio momento catartico: le anticipazioni sul finale della soap rivelano che la donna troverà il coraggio di confessare a Marco che è proprio lui il padre del bambino che porta in grembo.

Le ultime puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, permetteranno così ai vari protagonisti di far chiarezza sui segreti che hanno tenuto banco fino a questo momento nelle trame de Il Paradiso delle signore, già confermato per una nuova stagione.

La Rai ha messo in cantiere le puntate inedite dell'ottava stagione che andranno in onda dal prossimo settembre in poi nella fascia pomeridiana, compresa tra le 16 e le 17.