Armando Incarnato rompe il silenzio dopo le critiche e le accuse che gli sono state mosse in studio dalla dama Aurora, nel corso dell'ultima puntata di Uomini e donne trasmessa su Canale 5.

La situazione in studio ha assunto una piega del tutto inaspettata, nel momento in cui la dama ha raccontato che in passato Armando avrebbe partecipato a dei provini per prendere parte all'Isola dei famosi e al Grande Fratello Vip.

Sospetti che Armando ha prontamente rigettato al mittente, ribadendo poi anche sul suo profilo social di non permettere a nessuno di infangarlo.

Armando finisce al centro di accese polemiche a Uomini e donne

Nel dettaglio, Aurora ha accusato Armando di avere alle spalle un manager che, a quanto pare, curerebbe la sua immagine.

La dama ha poi aggiunto che in passato, il cavaliere del trono over, avrebbe anche partecipato a dei provini per prendere parte all'Isola dei famosi e al GF Vip, ossia i due reality di punta della programmazione di Canale 5.

Accuse che hanno scatenato un vespaio di critiche e polemiche in studio, al punto che Armando ha scelto di lasciare la trasmissione dopo essersi sentito attaccato ingiustamente.

Il cavaliere del trono over ha addirittura chiesto a Maria De Filippi di fare degli accertamenti per scoprire la verità su queste accuse mosse da Aurora e quindi portare alla luce come stanno davvero le cose.

Armando Incarnato rompe il silenzio dopo le accuse a Uomini e donne

Ma non è finita qui, perché nelle ore successive alla puntata di Uomini e donne trasmessa in tv, ecco che Armando ha scelto di rompere il silenzio social e lo ha fatto postando un lungo sfogo sul suo profilo Instagram, in cui ha nuovamente messo in chiaro le cose.

"Non consento a nessuno di infangare, sporcare o minare il mio cammino fatto di stima, lealtà e rispetto immenso nei confronti di Maria e delle persone che lavorano con lei", ha scritto il cavaliere ribadendo ancora una volta la sua "fedeltà" a Uomini e donne.

'Astio e invidia per mettermi in ginocchio', il duro sfogo di Armando Incarnato

"Avete usato cattiveria, astio e invidia per mettermi in ginocchio ma vi serve ben altro per farlo", ha aggiunto ancora il cavaliere del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

"Le cattiverie restano a chi le fa, perché chi le riceve prima o poi le dimentica", ha chiosato ancora Armando lanciando una frecciatina anche all'accusa di Aurora, la quale sostiene che il cavaliere abbia un manager alle sue spalle.

"Il manager è impegnato con altre persone", ha sbottato Armando lasciando quasi intendere che ci sarebbero altre persone presenti nel parterre del trono over che sarebbero seguite da un manager.

Il caso Armando scatena il caos a Uomini e donne

Insomma, sembrerebbe proprio che Armando non abbia digerito in alcun modo queste insinuazioni che gli sono state mosse e c'è da scommettere che questo "caso" continuerà a tenere banco nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e donne.

Maria De Filippi si informerà davvero, così da scoprire se Armando ha partecipato ai provini per altre trasmissioni in onda su Canale 5 oppure verranno smentite le accuse della dama Aurora? Lo scopriremo nei nuovi attesissimi appuntamenti di questa stagione, che continua a macinare ottimi ascolti in daytime.