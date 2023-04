Le anticipazioni riguardanti le puntate di Uomini e donne in onda dall'11 al 14 aprile 2023, riserveranno molti colpi di scena. In primis sarà Armando Incarnato a finire nella bufera a causa di una segnalazione riportata da Aurora Tropea. La dama accuserà il cavaliere di avere un manager.

Anche la tronista Nicole finirà sotto attacco a causa di un bigliettino scambiato in gran segreto con Andrea Foriglio durante un ballo.

Caos a Uomini e donne: Armando accusato di avere un manager

La nuova settimana di programmazione di Uomini e donne riserverà non pochi colpi di scena ai telespettatori di Canale 5.

A partire dall'11 aprile, inizierà a venire trasmessa la registrazione effettuata lo scorso 7 aprile. Dalle anticipazioni, si viene a sapere che scoppierà il caos in studio nel momento in cui Aurora Tropea accuserà Armando di avere un manager. In sostanza anche il cavaliere campano farebbe ciò che lui stesso ha sempre recriminato agli altri. Aurora afferma anche di avere le prove di quanto dice. A questo punto, nascerà un'accesa discussione, visto che in molti, in primis Gianni Sperti, accuserà Armando di essere in trasmissione non per cercare l'amore, ma per altri scopi.

Armando lascia lo studio di U&D, anche Nicole finisce sotto accusa

Nella discussione entrerà anche Riccardo Guarnieri che si mostrerà d'accordo con il pensiero di Gianni.

Ovviamente Armando respingerà le accuse e alla fine abbandonerà lo studio.

Gli spoiler sulla registrazione seguente, comunque, lo vedono ancora in studio. Sempre nelle puntate in onda sino al 14 aprile, il pubblico assisterà ad un'altra accesa discussione, questa volta con protagonisti due volti del Trono Classico. A finire sotto attacco saranno infatti la tronista Nicole Santinelli e il suo corteggiatore Andrea Foriglio.

Uomini e donne, spoiler: Christian si auto elimina, deluso da Nicole

Questo nuovo scontro avrà inizio nel momento in cui Riccardo Guarnieri noterà che durante un ballo, Andrea passerà a Nicole un bigliettino. Il cavaliere pugliese farà presente la cosa alla redazione ed ecco che scoppierà il caos. La tronista e il suo corteggiatore, finiranno nel mirino di Gianni Sperti, che li accuserà di essersi messi d'accordo.

L'opinionista avrà infatti il sospetto che i due si vedano anche al di fuori. Roberta Di Padua coglierà la palla al balzo per attaccare la tronista, alla quale darà della falsa. Nicole dal canto suo, cercherà di giustificarsi dicendo che non sapeva che fosse vietato ricevere bigliettini dai corteggiatori. Sta di fatto che l'altro corteggiatore Christian deciderà di auto eliminarsi, deluso dal comportamento di Nicole.