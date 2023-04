Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio per le novità legate alle vicende di Gemma e Marco.

I due si ritroveranno a riprendere in mano le redini del loro rapporto ma dovranno fare i conti con una serie di colpi di scena che si preannunciano inaspettati.

Uno di questi sarà legato alla scoperta da parte di Marco della gravidanza di Gemma, proprio nel momento in cui la venere inizierà a dedicarsi alla preparazione del suo matrimonio con Roberto Landi.

Marco non va alle nozze di Gemma: nuove anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che si parlerà delle novità legate a Gemma, la quale deciderà di ufficializzare le sue nozze con Roberto.

La venere ha capito che questo è il passo e, alla fine, annuncerà anche alle veneri la sua decisione, con tanto di partecipazioni ufficiali.

La venere deciderà di invitare anche Marco al suo matrimonio, ma dovrà fare i conti subito con una brutta notizia.

Sì, perché il giornalista svelerà di non voler partecipare alle nozze della sua ex fidanzata con Roberto: non se la sente di prendere parte all'evento che segnerà la svolta definitiva della sua vita e preferirà così farsi da parte.

Marco scopre il segreto di Gemma: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Marco scoprirà anche che Gemma è incinta.

Il nipote della contessa verrà a conoscenza del segreto che, fino a questo momento, Gemma gli ha nascosto e comincerà ad avere dei seri sospetti e dubbi sul fatto che quel bambino possa essere davvero figlio suo.

Come si evolverà la situazione? Quali saranno le strategie messe a punto da Gemma per sviare i sospetti del suo ex fidanzato?

Alfredo scopre le bugie di Irene: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

In attesa di scoprirlo, le nuove anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio anche le novità legate alle vicende di Irene.

La venere porterà avanti la sua relazione con Alfredo e, quest'ultimo, deciderà di invitare la sua fidanzata ad una cena di famiglia per le presentazioni ufficiali.

Peccato, però, che la reazione di Irene non sarà delle migliori: gli spoiler delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che la venere farà un passo indietro e inventerà una serie di scuse per non partecipare a questa cena.

Ben presto, però, Alfredo scoprirà le menzogne della sua fidanzata e, a quel punto, prenderà una decisione del tutto inaspettata e inattesa sul loro rapporto. Cosa succederà tra i due? Si diranno addio prima del previsto? Lo scopriremo nel finale di questa stagione.