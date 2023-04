Cristian smaschera Nicole e rompe il silenzio dopo il suo addio a Uomini e donne. Sono passate un po' di settimane da quando il corteggiatore ha scelto di abbandonare definitivamente il parterre di corteggiatori della nuova tronista, non avendo gradito il suo modo di fare e comportarsi.

E, archiviata questa esperienza, Cristian ha scelto di togliersi un po' di sassolini dalle scarpe senza risparmiare delle frecciatine al vetriolo nei confronti della tronista e del percorso fatto in queste settimane all'interno dello studio del talk show Mediaset.

L'addio di Cristian a Uomini e donne: Nicole non va a cercarlo

Nel dettaglio, Cristian scelse di abbandonare la trasmissione dopo aver visto una serie di atteggiamenti di Nicole che proprio non gli sono piaciuti.

Il ragazzo si sentì preso in giro dopo che, la tronista gli aveva detto di non aver baciato nessuno durante la settimana in cui erano usciti insieme.

Tuttavia, durante la registrazione del programma, Cristian scoprì che in realtà Nicole aveva baciato il suo rivale Carlo e, a quel punto, scelse di andare via dalla trasmissione e rinunciare così alla scelta finale.

A spiazzare, però, fu la reazione della tronista la quale non si è mai messa in discussione per cercare di riconquistare di nuovo Cristian e lo ha lasciato andare via definitivamente.

'Mi sono sentito preso in giro', Cristian smaschera Nicole dopo l'addio a Uomini e donne

"Ho deciso di andare via perché mi sono sentito preso in giro", ha dichiarato l'ex corteggiatore in una recente intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni, aggiungendo di aver visto una certa incoerenza da parte della tronista, rispetto a quelle che erano state le premesse iniziali del suo percorso sentimentale a Uomini e donne.

Insomma, Cristian non ha gradito per niente l'atteggiamento di Nicole, al punto da prendere questa decisione irrevocabile di uscire di scena dalla trasmissione, nonostante provasse qualcosa nei confronti della tronista.

"Mi hanno fatto male la sua passività e i sorrisetti finti mentre uscivo dallo studio", ha svelato Cristian che non si è fatto problemi a smascherare l'atteggiamento di Nicole e l'idea che si è fatto di lei dopo aver visto quella scena.

'Parole e gesti falsi', la frecciatina di Cristian contro la tronista di Uomini e donne

"Le sue parole e i suoi gesti nei miei confronti erano senza peso e in parte falsi", ha aggiunto ancora Cristian.

Intanto, in vista della scelta finale che dovrebbe avvenire nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e donne di questa stagione, l'ormai ex corteggiatore di Nicole sembra essere indirizzato su Andrea, il pretendente col quale sembra essersi creato un feeling speciale.