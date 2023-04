L'appuntamento con Uomini e donne si avvia verso l'atteso finale di stagione e, le anticipazioni sulle prossime puntate, rivelano che al centro dei riflettori ci saranno le scelte dei due tronisti che sono rimasti in carica.

Tra questi spicca il nome di Luca Daffrè, il tronista ed ex concorrente dell'Isola dei famosi, che con il suo arrivo in trasmissione aveva mandato in visibilio le fan, al punto da collezionare richieste di partecipazione con numeri da record.

Tuttavia, in queste settimane, il percorso di Luca sembra non aver convinto fino in fondo e, in vista della scelta, l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, non ha nascosto i suoi dubbi su quello che potrebbe succedere.

La scelta di Luca Daffrè: dubbi sul tronista di Uomini e donne

Nel dettaglio, Luca Daffrè sta portando avanti la sua avventura a Uomini e donne tra alti e bassi: il percorso del tronista, in queste prime settimane di permanenza in trasmissione, non ha ottenuto il successo sperato.

Luca non si è ancora lasciato andare e sbilanciato più di tanto con le sue pretendenti, sinonimo del fatto che nessuna tra quelle presenti in studio, sarebbe riuscita a far breccia nel suo cuore.

E, così in vista della scelta finale, l'esperto del programma Mediaset, Lorenzo Pugnaloni, non nasconde i suoi dubbi su quello che potrebbe succedere al tronista.

'Non vedo nulla di concreto', Pugnaloni si sbilancia sulla scelta di Luca a Uomini e donne

"Penso che sinceramente abbia poco tempo per fare un percorso a 360 gradi", ha ammesso Pugnaloni in riferimento al fatto che Luca e Nicole sono i due tronisti di questa stagione che sono arrivati a stagione iniziata e quindi, a differenza di Federico Nicotera e Lavinia Mauro, avranno meno tempo a disposizione per poter conoscere i loro pretendenti e fare la scelta finale.

"Ora come ora non vedo nulla di concreto. Ripeto, magari può essere dettato dal poco tempo", ha aggiunto ancora l'esperto della trasmissione di Maria De Filippi che tutte le settimane fornisce gli spoiler sulle varie registrazioni.

"La mia preferenza va verso Alessandra. Vedremo, tanto è rimasto un mese", ha chiosato ancora Pugnaloni.

Alessandra tra le favorite per la scelta finale di Luca a Uomini e donne

Al momento, quindi, la super-favorita per la scelta finale di Luca sembrerebbe essere Alessandra, nonostante nel corso delle ultime puntate, i due si siano ritrovati ai ferri corti in studio.

La ragazza non ha gradito il fatto di non essere stata più invitata dal tronista in esterna e, a quel punto, ha chiesto spiegazioni. Il tronista si è difeso dicendo di aver bisogno di tempo per riflettere sul percorso fatto fino a questo momento.