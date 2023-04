Nel corso della registrazione di U&D del 7 aprile, un corteggiatore di Nicole ha deciso di eliminarsi. Le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, infatti, fanno sapere che la tronista è stata attaccata da tutti per non aver parlato alla redazione di un bigliettino che Andrea le ha dato durante una ballo. Roberta ha criticato Santinelli dandole della falsa, mentre altri iniziato a sospettare che il suo percorso potrebbe non essere così limpido come vuole far credere.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Nel primo pomeriggio di venerdì 7 aprile, è stata registrata una nuova puntata di U&D.

Gli spoiler che stanno trapelando dagli Elios a fine riprese, parlano soprattutto delle tante discussioni che ci sono state sia tra i protagonisti del Trono Classico che tra quelli dell'Over.

Il blogger Pugnaloni fa sapere che Nicole è finita al centro dell'attenzione per non aver raccontato alla redazione del biglietto che Andrea le ha fatto avere mentre ballavano la volta precedente. A spifferare tutto è stato Riccardo che, accortosi del gesto del corteggiatore, ha avvisato gli autori del dating-show.

"Devi credermi str...", queste le parole che il giovane ha rivolto alla tronista in segreto, ovvero pensando che nessuno venisse a conoscenza della sua mossa.

La ragazza si è giustificata dicendo che non ha detto nulla perché per lei non è stata una cosa importante, ma in tanti l'hanno criticata.

I sospetti sulla protagonista di U&D

Tra i tanti che oggi hanno messo in dubbio la sincerità della tronista, c'è anche la dama che da settimane la attacca a favor di telecamera: Roberta ha nuovamente perso le staffe con Nicole etichettandola come una persona falsa che starebbe prendendo in giro tutti, redazione compresa.

Nello scoprire che Santinelli e Andrea hanno comunicato in segreto tramite un bigliettino, Carlo e Cristian hanno reagito in modo diverso: il primo ha detto di avere bisogno di tempo per decidere se rimanere oppure no, il secondo ha imboccato la strada del backstage dopo essersi auto eliminato.

La protagonista del Trono Classico di U&D non è andata dietro al corteggiatore romano che solo pochi giorni fa aveva definito quello più vicino a lei a livello mentale, l'unico che la attraeva anche di testa e non solo fisicamente.

Gianni Sperti ha ribadito la sua teoria secondo la quale Nicole e Andrea avrebbero troppa confidenza per conoscersi da così poco tempo, quindi non esclude che possano essersi già visti in passato e che non lo starebbero dicendo a nessuno.

Tensioni tra i senior di U&D

Per quanto riguarda il Trono Over, le anticipazioni della puntata di U&D che è stata registrata il 7 aprile fanno sapere che si è parlato soprattutto di Armando. Aurora ha mostrato a tutti le prove del fatto che il napoletano sarebbe gestito da un manager, e questo ha dato il via a una serie di discussioni molto accese che hanno coinvolto vari protagonisti del cast.

Incarnato ha smentito questa voce dicendo che partecipa alla trasmissione per trovare l'amore e non per visibilità come pensano tanti, poi - pressato dagli attacchi di Riccardo e Gianni - ha lasciato gli studi Elios e non è più rientrato.

Nessuna novità, invece, per Gemma: la dama del dating-show non ha dato un seguito alla conoscenza con Claudio e attualmente si ritrova di nuovo da sola e senza uno spasimante.

Anche di Luca Daffré non si è parlato, ma probabilmente Maria De Filippi gli darà spazio nel corso delle riprese previste per sabato 8 aprile.