Grandi novità in arrivo per la coppia composta da Ida e Alessandro, protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e donne in onda su Canale 5.

I due sono stati per mesi al centro dell'attenzione e della ribalta, fino ad arrivare al giorno in cui scelsero di andare via dalla trasmissione del pomeriggio di Canale 5, per viversi la loro storia d'amore lontani dai riflettori mediatici.

E, da quel momento in poi, Ida e il suo compagno non si sono più lasciati: contrariamente alle voci legate ad una possibile crisi, i due hanno annunciato di essere pronti a compiere un passo importante.

Come va tra Ida e Alessandro fuori da Uomini e donne

Nel dettaglio, Ida e Alessandro da circa sei mesi fanno coppia fissa fuori dallo studio della trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

I due, infatti, decisero di viversi la loro favola lontani dalle telecamere e dai continui giudizi degli opinionisti del talk show, i quali ammisero di essere a dir poco scettici sulla buona riuscita di questa coppia.

In tanti, infatti, temevano che quella di Ida fosse solo una ripicca nei confronti del suo ex Riccardo Guarnieri e che, poche settimane dopo l'uscita di scena dalla trasmissione con Alessandro, sarebbe ritornata in studio per rimettersi di nuovo in gioco.

Ida e Alessandro annunciano un passo importante dopo Uomini e donne

Contrariamente ad ogni aspettativa, invece, Ida ha dimostrato di voler fare sul serio con Alessandro: dal giorno in cui sono usciti dalla trasmissione del pomeriggio, non si sono separati neppure un solo istante, pronti a prendere in mano le redini della loro vita di coppia.

Un sentimento che è cresciuto sempre più nel corso di questi sei mesi, così come svelato dalla coppia in una recente intervista al magazine della trasmissione di Maria De Filippi.

Ida e Alessandro, infatti, hanno annunciato di essere pronti a compiere un passo importante: quello della fatidica e attesa convivenza.

"Il nostro rapporto matura e cresce sempre di più", hanno svelato i due ex volti di Uomini e donne felicemente innamorati e sereni.

'Progetti più profondi', la confessione di Ida su Alessandro

"L'amore è fortissimo e da poco abbiamo iniziato a discutere di progetti più profondi, importanti, ma è presto per condividerli", ha svelato la dama siciliana che per il momento ha preferito non sbilanciarsi oltre.

Di sicuro, però, i due vorrebbero andare a vivere sotto lo stesso tetto e, soprattutto, nella stessa città dato che attualmente sono costretti a spostarsi in continuazione per potersi vedere e stare insieme.

"Stiamo pensando a Roma oppure Firenze", hanno svelato Ida e Alessandro in merito alla città dove potrebbero iniziare la convivenza.

Insomma, un nuovo inizio per Ida Platano che, questa volta, si è lasciata definitivamente alle spalle il suo passato.