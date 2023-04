Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riservano diverse novità per i telespettatori. Nella puntata che andrà in onda lunedì 1° maggio su Rai 1, intorno alle 16:05, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) sarà ormai convinto che Tancredi sia coinvolto nell'incendio avvenuto anni prima nel mobilificio della famiglia Frigerio. Inoltre le indagini porteranno l'imprenditore a confermare le proprie teorie sulla complicata vicenda.

Marco, invece, darà a tutti una notizia molto importante. Intanto Armando Ferraris (Pietro Genuardi) dovrà decidere se trasferirsi a Londra insieme ad Agnese, ma non saprà cosa fare.

Il Paradiso, puntata del 1^ maggio: Marco in partenza per gli Stati Uniti

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore trasmessa lunedì 1° maggio, Armando dovrà prendere un'importante decisione per il suo futuro: l'uomo, infatti, dovrà decidere se trasferirsi a Londra, così da accontentare il volere della sua amata Agnese, oppure rimanere a Milano e lasciare la donna da sola.

Nel frattempo Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) annuncerà ai suoi cari di aver trovato un nuovo lavoro negli Stati Uniti e di avere intenzione di partire il prima possibile. Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), invece, sarà colta da un malore improvviso, in presenza delle sue colleghe, così dopo essersi ripresa sarà costretta a confessare la verità riguardo il suo stato di salute e dirà quindi a tutte di essere incinta.

Anticipazioni del 1° maggio: Irene sarà gelosa di Alfredo e Chiara

Armando sarà piuttosto confuso in merito al suo rapporto con Agnese (Antonella Attili): così dopo aver appreso che la donna ha intenzione di tornare definitivamente a Londra, penserà di trasferirsi per rimanerle vicino, ma per lui non sarà affatto facile prendere una decisione definitiva.

Alfredo e Chiara, invece, saranno sempre più vicini e in sintonia, tanto da far ingelosire Irene (Francesca Del Fa). Quest'ultima, però, sarà assai orgogliosa e non lascerà trasparire nulla del proprio risentimento verso Perico. Nonostante la sofferenza provata, Irene non vorrebbe tornare sui suoi passi e ridurre la distanza da Alfredo (Gabriele Anagni).

Infine, Marco sembrerà ormai convinto di tornare negli Stati Uniti d'America, nonostante abbia iniziato a provare dei forti sentimenti per la sua ex fidanzata Gemma. A fronte di questo, il giovane Di Sant'Erasmo non saprà ancora come comportarsi.